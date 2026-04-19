Фонды, торгующиеся на бирже (ETF), связанные с криптовалютой XRP, продемонстрировали значительный рост интереса со стороны институциональных инвесторов. За последнюю неделю эти инструменты привлекли $55 млн нового капитала, что стало самым высоким недельным показателем с начала 2026 года.

Рост притока средств в ETF на XRP свидетельствует о растущем доверии крупных игроков рынка к этой криптовалюте. Институциональные инвесторы всё чаще рассматривают XRP как перспективный актив, несмотря на продолжающиеся правовые разбирательства между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Аналитики отмечают, что увеличение инвестиций в ETF на XRP может быть связано с ожиданиями позитивного исхода судебного процесса, а также с растущим интересом к использованию технологии Ripple в международных платежных системах. Кроме того, стабилизация рынка криптовалют в последние месяцы способствует повышению активности институциональных инвесторов.

Стоит отметить, что XRP остается одной из наиболее популярных криптовалют среди институциональных игроков, несмотря на её относительно низкую волатильность по сравнению с другими активами. Это связано с её практическим применением в трансграничных платежах и поддержкой со стороны крупных финансовых институтов.

Что это значит

Рекордный приток капитала в ETF на XRP свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к этой криптовалюте. Для российских инвесторов это может быть сигналом к более внимательному изучению XRP как потенциального объекта инвестиций, особенно в контексте её использования в международных платежных системах. Однако важно учитывать юридические риски, связанные с продолжающимся судебным процессом между Ripple и SEC.