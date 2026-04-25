Предстоящий хардфорк eCash: амбиции и противоречия

Пол Шторц, известный разработчик в сфере Bitcoin и глава LayerTwo Labs, объявил о планах по запуску нового хардфорка сети Bitcoin, получившего название eCash. Событие намечено на август 2026 года. Наиболее резонансным аспектом этого проекта является предложение о перераспределении значительной части из 1,1 миллиона биткоинов, которые, как считается, принадлежат создателю Bitcoin Сатоши Накамото, в пользу инвесторов новой сети.

Хардфорк представляет собой фундаментальное изменение протокола блокчейна, которое приводит к разделению сети на две независимые цепочки. После такого разделения держатели оригинальной криптовалюты автоматически получают эквивалентное количество новых токенов в новой сети. История Bitcoin изобилует подобными событиями, наиболее заметным из которых стал хардфорк Bitcoin Cash (BCH) в августе 2017 года. Тогда каждый владелец BTC получил 1 BCH, что стало результатом разногласий по поводу масштабирования сети: одна группа настаивала на увеличении размера блока, другая — на сохранении текущего ограничения и развитии решений второго уровня, таких как Lightning Network. Впоследствии появились и другие форки, включая Bitcoin Gold (BTG) и Bitcoin SV (BSV), но ни один из них не смог превзойти оригинальный Bitcoin по капитализации или пользовательской базе.

Пол Шторц и концепция дрейвчейнов

Пол Шторц — экономист и разработчик, чья деятельность в биткоин-сообществе тесно связана с предложениями BIP-300 и BIP-301, направленными на внедрение дрейвчейнов (drivechains) в Bitcoin. Дрейвчейны представляют собой боковые цепи (сайдчейны), безопасность которых обеспечивается майнерами основной сети. Это позволяет добавлять новые функциональные возможности без внесения изменений в базовый протокол Bitcoin. Шторц также является создателем Bitcoin Hivemind — децентрализованной платформы для рынков предсказаний, функционирующей на базе Bitcoin.

Компания LayerTwo Labs, основанная Шторцем совместно с Остином Александером (экс-руководителем отдела продаж Kraken и основателем Bitcoin Center NYC) и псевдонимным разработчиком CryptAxe, ставит своей целью интеграцию технологии дрейвчейнов в экосистему Bitcoin. Важно отметить, что Шторц на протяжении почти десятилетия продвигал BIP-300 как софтфорк (обратно совместимое обновление), однако разработчики Bitcoin Core так и не включили это предложение в основной код. В результате Шторц принял решение реализовать свою идею через отдельный хардфорк, фактически создавая новую сеть.

Детали хардфорка eCash и спорное перераспределение

Форк eCash запланирован на блок 964 000, ориентировочно в августе 2026 года. Согласно заявлениям Шторца, каждый держатель BTC получит эквивалентное количество eCash в соотношении 1:1. Новая сеть будет практически идентична Bitcoin Core, сохраняя алгоритм майнинга SHA-256 и лимит эмиссии в 21 миллион монет. На старте сложность майнинга будет сброшена до минимального значения, что облегчит добычу блоков. Команда eCash планирует интегрировать будущие изменения из Bitcoin Core, даже те, с которыми она может быть не согласна. За 30 дней до форка клиент будет заморожен, а для безопасного разделения BTC и eCash будет выпущен специальный инструмент.

Ключевым техническим нововведением eCash станет активация дрейвчейнов через BIP-300 и BIP-301 с использованием механизма CUSF (Core Untouched Soft Fork). Шторц утверждает, что при этом ни одна строка кода на уровне L1 не будет изменена. На момент запуска планируется семь сайдчейнов второго уровня, включая приватную цепочку (подобную Zcash), рынок предсказаний Truthcoin, децентрализованную биржу CoinShift, платформу для NFT BitAssets, систему идентификации BitNames и квантово-устойчивую цепочку Photon. Все эти сайдчейны будут использовать объединённый майнинг (merged mining) с основной цепочкой eCash, что должно обеспечить дополнительный доход для майнеров без отдельных затрат.

Однако наибольший резонанс вызвал план перераспределения части так называемых «монет Патоши» — около 1,1 миллиона BTC, которые, как предполагается, были добыты Сатоши Накамото в ранние годы существования Bitcoin. По текущим ценам эта сумма эквивалентна примерно 40 миллиардам долларов США. Шторц заявил, что менее половины этих монет будут «вручную перераспределены» среди аккредитованных инвесторов проекта ещё до даты форка. Он обосновал это необходимостью финансирования проекта, чтобы избежать его превращения в «зомби-проект» без ресурсов для развития. Важно подчеркнуть, что это перераспределение затронет только форкнутую сеть eCash и никак не повлияет на основной блокчейн Bitcoin или реальные монеты Сатоши. Тем не менее, сам принцип нарушения неприкосновенности первоначального распределения монет стал причиной острой критики со стороны криптосообщества.

Реакция сообщества и перспективы eCash

Анонс eCash вызвал крайне неоднозначную реакцию. Биткоин-адвокат Питер Маккормак назвал перераспределение монет Сатоши «кражей и неуважением», а также указал на путаницу, связанную с названием eCash, которое уже используется в экосистеме Lightning и в других криптовалютных проектах (например, XEC, бывший BitcoinABC). Другие комментаторы выразили скепсис относительно долгосрочных перспектив проекта. Критики также отмечают отсутствие поддержки со стороны крупных майнинговых пулов, бирж и других ключевых участников инфраструктуры, что может создать серьёзные операционные трудности для eCash.

Впрочем, у идеи дрейвчейнов есть и сторонники. Ещё в 2023 году, когда активно обсуждался BIP-300, сооснователь кошелька Casa Джеймсон Лопп отмечал отсутствие убедительных аргументов против сайдчейнов. Часть сообщества также поддерживает идею расширения функциональности Bitcoin через сайдчейны, не затрагивая основной протокол.

Шторц дистанцируется от истории Bitcoin Cash, подчеркивая несколько ключевых отличий eCash: новое название без слова «Bitcoin», заблаговременное предупреждение сообщества (4 месяца против значительно меньшего срока для BCH), репликация всех транзакций на старте и инструмент для безопасного разделения монет. Он утверждает, что цель eCash — не простое увеличение размера блока, а «постоянное и устойчивое решение проблем Bitcoin» через дрейвчейны. Шторц критически оценивает текущее состояние технологического стека Bitcoin, полагая, что в 2017 году ожидания от Lightning Network были более обоснованными, чем сейчас. LayerTwo Labs позиционирует себя как сторонник малых блоков, а масштабирование через дрейвчейны, по их мнению, не требует изменения консенсусного кода основной цепи, при этом проблемы безопасности сайдчейнов теоретически не должны влиять на основную сеть.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для обычного держателя Bitcoin ситуация с eCash относительно проста: если хардфорк состоится, каждый владелец BTC получит эквивалентное количество монет eCash. Эти монеты можно будет продать, сохранить или проигнорировать, поскольку на основной Bitcoin это никак не повлияет. Реальная ценность eCash будет зависеть от того, получит ли проект поддержку со стороны крупных бирж, кошельков и майнеров. Если ведущие платформы включат новый токен в листинг, у него появится рыночная цена. В противном случае монеты могут остаться без реальной ценности.

Опыт предыдущих хардфорков показывает, что большинство из них со временем теряли свою ценность. Даже Bitcoin Cash, считающийся одним из самых успешных форков, сейчас стоит менее 1% от цены BTC. Bitcoin Gold и Bitcoin SV демонстрируют ещё более скромные результаты. До предполагаемой даты форка осталось около четырех месяцев, и за это время станет ясно, получит ли проект реальную инфраструктурную поддержку или останется нишевым экспериментом. Ключевым индикатором станет позиция крупных бирж и майнинговых пулов, которые пока не выразили публичной поддержки инициативе.

Для майнеров из РФ/СНГ, использующих ASIC-оборудование, потенциальный запуск eCash может представлять интерес в случае, если сеть получит достаточную поддержку и её майнинг на SHA-256 станет прибыльным. Однако, учитывая планы по сбросу сложности на старте, это может быть краткосрочной возможностью, требующей внимательного мониторинга рыночной ситуации и ликвидности нового токена на биржах. Инвестиции в новое оборудование для майнинга eCash без подтвержденной поддержки инфраструктуры несут высокие риски.