Криптомагнат Джастин Сан подал в суд на World Liberty Financial, обвиняя компанию в мошенничестве, краже и несанкционированных изменениях в протоколе. Иск раскрывает детали о соучредителе World Liberty и спорных причинах заморозки токенов Сана, включая покупку TRUMP-токенов.

Криптомагнат Джастин Сан, основатель Tron, инициировал судебное разбирательство против World Liberty Financial, выдвигая серьезные обвинения в мошенничестве, краже и других преступлениях. Иск, поданный во вторник, представляет World Liberty как компанию, находящуюся на грани краха и потенциальной неплатежеспособности, а также содержит ряд весьма примечательных деталей.

Особое внимание в 52-страничном документе уделяется соучредителю World Liberty Чейзу Херро, который описывается как «закоренелый мошенник и уклонист от уплаты налогов». Обвинения не ограничиваются сухой юридической терминологией, а стремятся создать максимально негативный образ ответчиков.

Что произошло: Ключевые обвинения

Иск Джастина Сана против World Liberty Financial раскрывает несколько поразительных деталей, которые могут иметь далекоидущие последствия для репутации и деятельности компании. Эти обвинения выходят за рамки стандартных деловых споров и затрагивают как личную историю одного из основателей, так и технические аспекты управления протоколом.

Прошлое Чейза Херро

В документе подробно описывается сомнительное прошлое Чейза Херро, соучредителя World Liberty. Ранее в прессе уже появлялись сведения о его судимости, неоднозначных высказываниях, сомнительной деловой практике и участии в DeFi-проекте, который потерял почти все активы в результате хакерской атаки в 2024 году.

Однако иск Сана добавляет новые, ранее не публиковавшиеся детали. Утверждается, что около 2010 года недовольные клиенты и партнеры Херро создали веб-сайт «ChaseHeroScam.com» для обмена информацией о его предполагаемых махинациях. Хотя DL News не удалось подтвердить содержание этого сайта, сам факт его существования, если он будет доказан, может серьезно подорвать доверие к Херро.

Помимо этого, иск упоминает четыре случая налоговых залогов и налоговый акт на собственность во Флориде, связанные с Херро. Также утверждается, что он «публично хвастался» посещением острова Литтл-Сент-Джеймс, принадлежавшего скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, хотя доказательства этого заявления в иске не приводятся.

«Секретные» обновления протокола

Одним из центральных пунктов обвинения является утверждение Сана о том, что World Liberty в прошлом году провела два «секретных» обновления протокола без какого-либо голосования или уведомления держателей своего управляющего токена WLFI. Согласно иску, эти обновления дали World Liberty возможность замораживать и изымать токены WLFI, что, по словам Сана, было использовано против него.

«Хотя обновление технически видно в публичном блокчейне, World Liberty скрыла его в коде, не предупредив держателей токенов о его существовании или последствиях, — говорится в иске. — В потемках компания таким образом создала функцию 'черного списка', которую могла использовать по своему усмотрению».

World Liberty, в свою очередь, заявляет, что функция заморозки используется исключительно для защиты пользователей. Генеральный директор Зак Уиткофф отметил, что «он (Сан) совершил проступок, который потребовал от World Liberty принять меры для защиты себя и своих пользователей».

TRUMP-мемкоин как причина заморозки

Помимо обвинений в нарушении «Соглашения о покупке токенов» и предполагаемой продаже токенов WLFI, вызвавшей падение цены на 40%, World Liberty, как утверждает Сан, назвала еще одну причину заморозки его активов: покупку Саном TRUMP-токенов на сумму 100 миллионов долларов. Эти токены были проданы другим проектом, связанным с Дональдом Трампом.

Иск утверждает, что покупка TRUMP-токенов была «предварительно одобрена членом семьи Трампа, который является партнером в обоих проектах». Причина, по которой World Liberty могла быть недовольна этой покупкой, в иске не уточняется, но сам факт такого объяснения вызывает вопросы о взаимосвязи между различными проектами и их влиянии на отношения между участниками крипторынка.

Нарушение закона о денежных переводах

Иск также утверждает, что World Liberty нарушила закон о денежных переводах, получив возможность перемещать токены от имени других пользователей. По мнению Сана, «всеобъемлющий централизованный контроль World Liberty над токенами WLFI — помимо того, что является антитезой DeFi — затрудняет отрицание того, что World Liberty действует как незарегистрированный и нелицензированный оператор денежных переводов в нарушение различных федеральных и государственных уголовных законов».

Это обвинение особенно актуально, учитывая недавние прецеденты, когда крипторазработчики были приговорены к тюремному заключению за управление нелицензированным бизнесом по передаче денег.

Реакция World Liberty и контекст

Представитель World Liberty Financial, комментируя иск, сослался на заявления соучредителей компании в социальных сетях. Генеральный директор Зак Уиткофф назвал иск «отчаянной попыткой отвлечь внимание от собственного неправомерного поведения Сана».

Чейз Херро не стал напрямую комментировать иск, вместо этого поделившись мотивационным стихотворением Редьярда Киплинга и заявлением Уиткоффа, добавив: «Строительство никогда не бывает легким и часто изобилует триумфами и неудачами, смешанными в гигантский лабиринт, который нужно пройти».

Некоторые разделы иска сильно отредактированы, включая тот, где Сан утверждает, что World Liberty пыталась вымогать у него «дополнительный капитал» после его первоначальных инвестиций в размере 45 миллионов долларов. Другие отредактированные отрывки, по-видимому, касаются «обязательств Сана перед World Liberty» и конкретных деталей «Соглашения о покупке токенов».

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Данный судебный процесс подчеркивает риски, связанные с инвестициями в децентрализованные проекты, особенно когда речь идет о централизованном контроле над токенами. Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки проектов, в которые они вкладывают средства. Обвинения в «секретных» обновлениях и возможности заморозки активов без согласия держателей токенов демонстрируют, что даже в сфере DeFi могут существовать скрытые механизмы, подрывающие принципы децентрализации и безопасности. Внимательное изучение Whitepaper, аудитов кода и истории команды проекта является критически важным для минимизации рисков. Также стоит учитывать, что подобные судебные разбирательства могут привести к значительной волатильности цен на связанные активы, что требует от инвесторов повышенной осторожности и диверсификации портфеля.