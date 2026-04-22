Джастин Сан подает в суд на криптопроект, связанный с семьей Трампа

Основатель блокчейн-сети Tron, миллиардер Джастин Сан, объявил о начале судебного разбирательства против руководства криптопроекта World Liberty Financial. Сан утверждает, что проект, ассоциируемый с семьей бывшего президента США Дональда Трампа, неправомерно заморозил принадлежащие ему токены WLFI, которые являются нативными управляющими токенами платформы.

По словам Сана, его токены были заморожены без должных оснований, что лишило его права участвовать в голосовании по предложениям управления проектом. Более того, он заявляет, что руководство World Liberty Financial угрожает окончательно уничтожить его токены путем «сжигания». «Они неправомерно заморозили все мои токены, лишили меня права голоса по предложениям управления и угрожают навсегда уничтожить мои токены путем „сжигания“ — и всё это без какого-либо надлежащего обоснования», — подчеркнул Сан.

Проект World Liberty Financial был запущен в 2024 году, и среди его соучредителей значатся сыновья Дональда Трампа, а также сыновья Стивена Уиткоффа, известного девелопера, который также является специальным посланником Белого дома на Ближнем Востоке. Согласно маркетинговым материалам, сам Дональд Трамп указан как почетный соучредитель проекта.

Предыстория конфликта и рыночная динамика

Джастин Сан приобрел токены WLFI на сумму около 75 миллионов долларов в конце 2024 и начале 2025 года. Этот период совпал с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила расследование в отношении Сана по обвинениям в нарушении законодательства о ценных бумагах. В марте 2026 года SEC урегулировала дело, после того как Сан согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, хотя и отрицал какую-либо ответственность.

Отношения между Саном и руководством World Liberty Financial значительно ухудшились с тех пор. Нынешние претензии Сана появились менее чем через неделю после того, как руководство проекта само пригрозило ему судебным иском за «безосновательные обвинения» в адрес деятельности World Liberty Financial. Ранее, 12 апреля, основатель Tron заявил, что команда WLFI внедрила «секретный бэкдор» для контроля над активами пользователей, заморозки токенов и обращения с «криптосообществом как с личным банкоматом».

Токены Сана были заморожены в сентябре после того, как он перевел WLFI на сумму 9 миллионов долларов на криптовалютную биржу HTX, которой он владеет. Ни World Liberty Financial, ни Джастин Сан не предоставили комментариев по запросу DL News.

Рыночная стоимость токена WLFI значительно снизилась, упав почти на 76% от своего исторического максимума, достигнутого в октябре 2025 года. Текущая рыночная капитализация проекта составляет приблизительно 2,5 миллиарда долларов.

Что это значит для рынка и инвесторов

Этот судебный спор между Джастином Саном и проектом, связанным с влиятельной политической фигурой, подчеркивает растущие правовые риски и сложности в криптоиндустрии. Для инвесторов из России и СНГ это является напоминанием о необходимости тщательной проверки проектов, особенно тех, которые имеют связи с известными личностями или политическими кругами. Подобные конфликты могут привести к значительной волатильности активов и потере средств. Важно учитывать, что даже крупные игроки рынка подвержены рискам, связанным с управлением проектами и правовыми коллизиями.

Практический вывод для майнеров и держателей токенов

Хотя эта новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она имеет косвенное значение для всех участников крипторынка. Для держателей токенов, особенно тех, кто участвует в управлении проектами (стейкинг, голосование), инциденты с заморозкой активов и лишением права голоса служат серьезным предупреждением. Всегда внимательно изучайте условия использования и механизмы управления децентрализованных проектов. Убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с централизованным контролем или возможностью изменения правил без согласия сообщества. Диверсификация портфеля и хранение активов на надежных, контролируемых вами платформах остаются ключевыми принципами безопасности.