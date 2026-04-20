Цены на золото, серебро и платину снизились в понедельник из-за эскалации напряженности между США и Ираном. Инцидент в Оманском заливе и неопределенность вокруг переговоров усиливают опасения инвесторов, влияя на сырьевые и криптовалютные рынки.

Рынок драгоценных металлов под давлением геополитики

В понедельник, 22 апреля, мировые рынки драгоценных металлов столкнулись с заметным снижением цен. Золото, серебро и платина подешевели, реагируя на эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. Этот геополитический фактор оказал существенное давление на активы, традиционно считающиеся «убежищем» в периоды нестабильности.

Катализатором падения стало сообщение об инциденте в Оманском заливе, где ВМС США открыли огонь по иранскому грузовому судну и впоследствии захватили его. Этот шаг вновь усилил опасения относительно истечения срока перемирия между двумя странами, намеченного на текущую неделю, и перспектив дальнейшего обострения конфликта в регионе.

Динамика цен и реакция рынков

Падение цен на драгоценные металлы произошло после периода активного роста на предыдущей неделе. Так, в пятницу серебро продемонстрировало впечатляющий скачок более чем на 6%, достигнув отметки в 83 доллара, на ожиданиях ослабления конфликта. Однако новые события быстро изменили настроения инвесторов.

По данным Trading Economics, в понедельник серебро подешевело на 1,07%, опустившись до 79,89 доллара. Платина потеряла 2,22% своей стоимости, торгуясь на уровне 2 094,20 доллара. Золото также не удержало позиции, снизившись на 0,85% до 4 792,48 доллара.

Снижение коснулось и других сырьевых товаров. Медь подешевела на 0,80% до 6,0544 доллара, отступив от своих февральских максимумов. Цены на цинк и свинец также показали отрицательную динамику.

Влияние на энергетический сектор и криптовалюты

На фоне обострения конфликта наблюдался значительный рост цен на нефть. Стоимость Brent увеличилась на 7,9%, а WTI прибавила более 7%, приближаясь к отметке в 90 долларов за баррель. Рост цен на энергоносители вновь поднял проблему инфляции и снизил ожидания относительно смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, что традиционно негативно сказывается на бездоходных активах, таких как драгоценные металлы.

Криптовалютный рынок также не смог удержаться от общего падения. По данным BeInCrypto Markets, общая капитализация крипторынка за последние сутки снизилась на 1,15%. Биткоин (BTC) опустился ниже отметки в 74 000 долларов во время азиатской торговой сессии, а к моменту публикации материала торговался на уровне 74 190 долларов.

Перспективы переговоров и дальнейшая динамика

Основное внимание участников рынка сейчас приковано к сроку окончания перемирия и перспективам нового раунда переговоров. Президент США Дональд Трамп объявил об отправке американской делегации в Исламабад в понедельник для участия в диалоге.

«На данный момент участие в следующем раунде переговоров между Ираном и США не планируется», — сообщило государственное телевидение Ирана IRIB со ссылкой на анонимные источники.

Однако, по информации Al Jazeera, иранские официальные лица «с высокой вероятностью» примут участие в переговорах, о чем свидетельствует начавшаяся подготовка в Исламабаде. Дальнейшая динамика цен на драгоценные металлы будет напрямую зависеть от того, вернутся ли стороны за стол переговоров и каковы будут их результаты.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация подчеркивает важность диверсификации портфеля и внимательного отслеживания геополитических рисков. Обострение конфликтов на Ближнем Востоке традиционно приводит к росту цен на нефть, что, с одной стороны, может поддержать российскую экономику, но с другой — усиливает инфляционное давление и неопределенность на мировых рынках. Снижение цен на драгоценные металлы может быть временным явлением, если геополитическая напряженность продолжит расти, поскольку золото и серебро часто рассматриваются как защитные активы. Однако в краткосрочной перспективе рост нефти может давить на эти активы.

Для майнеров криптовалют из региона СНГ, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, текущая волатильность на крипторынке означает необходимость более тщательного управления рисками и операционными расходами. Падение цен на биткоин, даже небольшое, может снизить рентабельность майнинга, особенно для тех, у кого высокие затраты на электроэнергию. В условиях неопределенности важно иметь запас прочности и быть готовым к возможным колебаниям доходности. Также стоит учитывать, что рост цен на энергоносители может косвенно повлиять на стоимость электроэнергии в некоторых регионах, хотя прямая корреляция не всегда очевидна.