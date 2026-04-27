Бывший президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по отношению к рынкам предсказаний, заявив, что «умные люди» из его окружения ценят этот инструмент. Ранее он высказывал критику в их адрес.

Трамп меняет риторику по отношению к рынкам предсказаний

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ранее выражавший скептицизм по поводу рынков предсказаний, неожиданно изменил свою позицию. Недавно он заявил, что «умные люди», с которыми он общается, положительно относятся к этим платформам. Это заявление последовало за его критическими высказываниями на прошлой неделе, когда Трамп выразил неприязнь к концепции рынков предсказаний.

Изначально Трамп выразил сомнения в целесообразности и этичности функционирования таких платформ. Однако, после консультаций или, возможно, под влиянием мнений своего окружения, его риторика сместилась в сторону признания потенциальной ценности рынков предсказаний. Он подчеркнул, что США не должны отставать в развитии этой сферы, намекая на необходимость изучения и, возможно, интеграции таких инструментов в экономическую и политическую жизнь страны.

Рынки предсказаний представляют собой децентрализованные платформы, где участники могут делать ставки на исход будущих событий, таких как выборы, спортивные соревнования или экономические показатели. Эти рынки часто используют технологию блокчейна для обеспечения прозрачности и неизменности результатов, а также для автоматизации выплат. Примеры таких платформ включают Augur, Polymarket и Gnosis. Они позволяют агрегировать мнения большого числа участников, формируя коллективный прогноз, который, как показывают исследования, часто оказывается более точным, чем традиционные опросы общественного мнения или экспертные оценки.

Изменение мнения Трампа может быть связано с осознанием растущего влияния и потенциала децентрализованных финансовых инструментов и блокчейн-технологий. В условиях глобальной конкуренции, страны, которые активно исследуют и внедряют инновационные подходы, получают значительное преимущество. Возможно, бывший президент увидел в рынках предсказаний не только инструмент для ставок, но и механизм для сбора ценной информации и оценки общественных настроений.

Что это значит для России и СНГ

Для стран СНГ и России, где регулирование криптовалют и децентрализованных финансов находится на стадии формирования, изменение позиции такого влиятельного политика, как Дональд Трамп, может служить косвенным сигналом. Это подчеркивает растущее признание децентрализованных технологий на мировом уровне. Хотя прямых последствий для местного крипторынка это не несет, это может способствовать более внимательному изучению и, возможно, более гибкому подходу к регулированию подобных инноваций в будущем. Российским и СНГ-майнерам и инвесторам стоит следить за развитием регулирования децентрализованных платформ, поскольку это может повлиять на доступность и условия использования подобных сервисов в регионе.