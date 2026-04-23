Новый документальный фильм «В поисках Сатоши» после четырех лет расследований выдвигает убедительную версию о том, что Сатоши Накамото — это не один человек, а два: Хэл Финни и Лен Сассаман. Это исследование объединяет анализ данных, лингвистику и свидетельские показания, предлагая свежий взгляд на одну из величайших загадок криптовалютного мира.

Загадка Сатоши Накамото: новое расследование

Личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, на протяжении многих лет оставалась одной из самых интригующих тайн в мире технологий и финансов. Многочисленные расследования, статьи и документальные фильмы пытались разгадать эту загадку, но ни одно из них не давало исчерпывающего ответа. Однако новый документальный фильм «В поисках Сатоши» (Finding Satoshi), вышедший после четырех лет кропотливых исследований и десятков интервью, предлагает убедительную версию, которая заставляет по-новому взглянуть на эту историю.

Согласно создателям фильма, биткоин был разработан не одним человеком, а двумя: Хэлом Финни и Леном Сассаманом. Оба они, к сожалению, уже ушли из жизни. Эта гипотеза, хоть и не подкреплена «дымящимся пистолетом» в виде неопровержимых доказательств, тем не менее, связывает воедино множество разрозненных фактов и наблюдений, которые ранее оставались без внимания.

Методология расследования и ключевые фигуры

Расследование, лежащее в основе фильма, возглавили автор бестселлеров New York Times Уильям Коэн и частный детектив Тайлер Марони. Их четырехлетняя работа началась с изучения списка «обычных подозреваемых» — шести известных шифропанков: Адама Бэка, Ника Сабо, Хэла Финни, Лена Сассамана, Пола Ле Ру и Вэй Дая.

Ключевым элементом исследования стал анализ «цифрового ритма» Сатоши, проведенный Алиссой Блэкберн, специалистом по данным из Медицинского колледжа Бэйлора. Она изучала время публикации сообщений Сатоши, периоды майнинга и моменты его затишья. Результаты показали, что только Финни и Сассаман соответствовали этому уникальному паттерну. По словам Блэкберн, на основании этого анализа было «немыслимо» предположить, что Бэк, Сабо или Дай могли быть Сатоши.

Стоит отметить, что имя Сассамана уже всплывало в контексте личности Сатоши. Перед выходом другого документального фильма HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» в 2024 году, участники платформы Polymarket активно делали ставки на то, что именно он будет назван создателем биткоина. Однако вдова Сассамана, Мередит Паттерсон, тогда опровергла эти утверждения, заявив, что ее покойный муж не был основателем криптоиндустрии. Тот фильм в итоге назвал создателем Питера Тодда, который также отрицал свою причастность. Недавно журналист-расследователь Джон Кэррейру, известный по разоблачению Theranos, опубликовал материал, где утверждал, что Адам Бэк, вероятно, является изобретателем биткоина, что Бэк также неоднократно опровергал.

Роль Хэла Финни: кодер и пионер

Фильм «В поисках Сатоши» отводит Хэлу Финни роль «мозга» за кодом биткоина. Финни был не только первым человеком, получившим биткоины непосредственно от Сатоши Накамото в январе 2009 года, но и создателем Reusable Proof of Work (RPOW) — ближайшего предшественника биткоина, который, как ни странно, не был упомянут в белой книге биткоина.

Изначально возникли сомнения, мог ли Финни написать код биткоина, поскольку он не был известен как эксперт по C++, языку, на котором написана криптовалюта. Однако бывший начальник Финни в PGP Corp., Уилл Прайс, где Финни проработал около 16 лет, развеял эти сомнения. «Для инженера калибра Хэла другой язык — это как курица против стейка», — сказал Прайс. «Это не имеет значения». Более того, Прайс предположил, что Финни, будучи ярым сторонником конфиденциальности, мог намеренно использовать язык, с которым его имя не ассоциировалось. Прайс также обратил внимание на двухмесячный пробел в работе Финни между публикацией белой книги биткоина в октябре 2008 года и созданием генезис-блока в январе 2009 года. «Над чем он работал?» — задался вопросом Прайс. «Я думаю, это был биткоин». Финни скончался в 2014 году от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Роль Лена Сассамана: академик и коммуникатор

Однако Финни не мог работать в одиночку. Джеймсон Лопп, соучредитель и директор по безопасности Casa, обнаружил несколько случаев, когда Сатоши и Финни были активны одновременно, хотя Финни физически не мог находиться за компьютером. Лопп проанализировал электронные письма между Сатоши и ранним разработчиком биткоина Майком Хирном с временными метками, которые совпадали с участием Финни в марафоне. «Из простого факта, что невозможно быть в двух местах одновременно, крайне маловероятно, что Сатоши и Хэл были одним и тем же человеком», — заключил Лопп. Именно здесь в игру вступает Лен Сассаман.

Если Финни отвечал за код, а Сассаман — за коммуникации, публикуя сообщения от имени Сатоши, пока Финни был офлайн, то временные противоречия исчезают. Даже Лопп признал эту возможность, заявив, что «одно из возможных объяснений состоит в том, что Сатоши был группой людей».

Сассаман был аспирантом, глубоко заботившимся об анонимности и конфиденциальности, и превосходно писал научные работы. Он иногда использовал британское написание слов, а его научным руководителем был Дэвид Чаум, «крестный отец» криптовалюты и основатель XX Network. «Он бы очень тщательно проверял каждую ссылку, точность и корректность каждой части этой белой книги», — отметил Прайс. «Это не Хэл». Более того, Сассаман был экспертом в стилометрической анонимизации — внесении небольших лингвистических изменений в стиль письма, чтобы скрыть личность. Брэм Коэн, бывший сосед по комнате и лучший друг Сассамана, а также создатель BitTorrent, подтвердил, что Сассаман был блестящим изобретателем псевдонимов. «У него были псевдонимы, о которых я даже не знал», — сказал Коэн. Сассаман, как и Финни, понимал ценность маскировки. Он публично критиковал биткоин в 2010 и 2011 годах, называя его «чушью» и «переоцененным». Это показалось странным создателям фильма, но Коэн объяснил, что в этом и был смысл: «Вы не заставляете все свои псевдонимы соглашаться друг с другом во всем, иначе все узнают, кто ваши псевдонимы». Сассаман покончил жизнь самоубийством в июле 2011 года, через шесть месяцев после последнего публичного сообщения Сатоши.

Свидетельства близких и поэзия истории

Хотя многие из представленных доказательств могут показаться косвенными, наиболее убедительными стали свидетельства близких друзей и родственников Финни и Сассамана. Мередит Паттерсон подтвердила, что они были друзьями, работали вместе в PGP Corp. и «определенно» общались в 2008 году. На вопрос, помог бы Сассаман Финни, не сказав ей, она ответила: «О, да, абсолютно».

Затем последовало интервью с Фрэн Финни, вдовой Хэла. Сначала она отказалась от интервью, но после просмотра фильма изменила свое мнение. «Я не думала, что он написал белую книгу», — сказала она. «Но он мог помочь. То, что вы представляете в фильме, имеет для меня смысл». Возможно, мы никогда не получим криптографических доказательств личности Сатоши. Но в этом фильме есть что-то глубоко поэтичное. Два человека, на закате своих жизней, борющиеся со своими собственными демонами, самоотверженно работали над тем, чтобы сделать мир лучше. И им это удалось.

Биткоин, возможно, медленный, громоздкий и крайне волатильный. Но он существует и позволяет миллионам людей по всему миру хранить свои сбережения, избегать репрессивных режимов или отправлять деньги домой своим семьям. Представить, что он был создан втайне человеком, который боролся с болезнью, грозившей параличом, и другим, который покончил с собой всего через два года после создания, просто невероятно.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для криптосообщества и, в частности, для майнеров, эта история имеет скорее философское, чем практическое значение. Личность Сатоши Накамото всегда была символом децентрализации и анонимности, лежащих в основе биткоина. Если версия о двух создателях верна, это лишь подчеркивает коллективный дух раннего криптодвижения. Для майнеров из России и СНГ, которые ежедневно сталкиваются с вопросами регулирования и энергоэффективности, эта новость не изменит операционных процессов. Однако она напоминает о фундаментальных принципах, на которых построен биткоин, и о том, что даже самые сложные технологические прорывы могут быть результатом совместных усилий и глубокой веры в идеалы свободы и конфиденциальности. Понимание истории и контекста создания биткоина может укрепить уверенность в долгосрочных перспективах актива, несмотря на текущую волатильность рынка.