На рынке деривативов биткоина продолжает расти давление покупателей, что может подтолкнуть цену к отметке $80 000. Метрика Net Taker Volume демонстрирует устойчивый рост, указывая на доминирование быков.

Последние недели ознаменовались значительным ростом курса биткоина, при этом прошедшая неделя принесла наибольший прирост за последние три месяца. Аналитики рынка отмечают, что текущее ралли первой криптовалюты, позволившее ей превысить отметку в $79 000, в значительной степени обусловлено спросом на рынке бессрочных фьючерсов, а не на спотовом рынке. Последние данные ончейн-анализа подтверждают, что покупательское давление в сегменте деривативов биткоина не ослабевает.

Рост Net Taker Volume до $145 млн

25 апреля аналитик под псевдонимом Darkfost опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) данные, свидетельствующие о продолжающемся доминировании быков на рынке бессрочных фьючерсов биткоина. Это наблюдение основано на резком увеличении метрики Net Taker Volume. Данный показатель измеряет разницу между объемом длинных (покупка) и коротких (продажа) ордеров на рынке деривативов конкретной криптовалюты.

Метрика Net Taker Volume позволяет определить, какая сторона — покупатели или продавцы — преобладает на рынке в определенный момент. Положительное значение Net Taker Volume указывает на то, что объем покупок превышает объем продаж, тогда как отрицательное значение свидетельствует о преобладании продавцов на рынке деривативов биткоина. Darkfost подчеркнул, что этот показатель не только отражает доминирующее давление (покупки или продажи), но и служит индикатором общего настроения среди трейдеров.

Ссылаясь на данные CryptoQuant, Darkfost сообщил, что усредненное за месяц значение Net Taker Volume составляет около $145 миллионов. Как отметил аналитик, этот показатель остается положительным на протяжении почти двух месяцев, начиная с 7 марта. По мнению Darkfost, в текущем рыночном цикле наблюдается четкая закономерность: каждый раз, когда метрика переходит от доминирующего давления продаж и крайне негативного настроения к возобновлению покупательского давления, цена биткоина неизменно реагирует ростом. Именно такая ситуация наблюдается с первой недели марта.

Перспективы и уровни сопротивления

Учитывая продолжительность и силу текущего объема покупок, Darkfost предполагает, что восходящий тренд биткоина может сохраниться в обозримом будущем, потенциально подтолкнув цену к целевой отметке в $80 000. Однако важно проявлять осторожность, поскольку область $80 000 в последние дни зарекомендовала себя как значительный уровень сопротивления. На момент подготовки материала цена BTC составляла около $77 508, демонстрируя незначительные изменения за последние 24 часа.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ продолжающееся покупательское давление на рынке деривативов биткоина является важным сигналом. Устойчивый рост цены BTC, подкрепленный активностью на фьючерсных рынках, может указывать на сохранение бычьего тренда. Это создает благоприятные условия для тех, кто удерживает биткоин или занимается его добычей, поскольку потенциальный прорыв к $80 000 открывает новые возможности для фиксации прибыли или увеличения капитализации активов. Однако, как всегда, следует учитывать волатильность рынка и возможные коррекции.

Практическое замечание для майнеров

В условиях растущей цены биткоина и высокого покупательского давления, майнерам стоит обратить внимание на оптимизацию своих операций. Увеличение доходности майнинга при росте курса BTC позволяет быстрее окупать инвестиции в оборудование и наращивать мощности. Рекомендуется регулярно анализировать эффективность своих ASIC-майнеров, следить за тарифами на электроэнергию и рассматривать возможности для расширения парка оборудования, пока сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура. Однако не стоит забывать о рисках и необходимости диверсификации.