Криптобиржа Coinbase объявила о сокращении 700 сотрудников, что составляет около 14% от общего числа работников компании. Это решение связано с замедлением рынка криптовалют и переходом на технологии искусственного интеллекта (AI). Сокращения планируется завершить к концу второго квартала 2026 года.

Что произошло

Coinbase сокращает 700 сотрудников, что составляет 14% от общего числа работников компании. Это решение было принято в рамках реструктуризации, вызванной замедлением рынка криптовалют и переходом на технологии искусственного интеллекта. Сокращения планируется завершить к концу второго квартала 2026 года.

Контекст и предыстория события

Решение о сокращении сотрудников было объявлено CEO Coinbase Брайаном Армстронгом в посте на X. Он отметил, что на компанию одновременно воздействуют два фактора: снижение активности на рынке криптовалют и стремительное развитие AI-технологий. Армстронг подчеркнул, что небольшие инженерные команды теперь могут работать значительно быстрее благодаря AI, что требует пересмотра структуры компании.

Реакция рынка

Несмотря на новость о сокращениях, акции Coinbase выросли на 4% в предрыночной торговле. Инвесторы восприняли это решение как шаг к оптимизации затрат компании. Ранее Coinbase сообщила о неожиданном квартальном убытке, связанном с замедлением объемов торгов криптовалютой.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов сокращение персонала Coinbase может означать снижение доступности сервисов на локальном рынке. По нашим наблюдениям, российские майнеры, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут столкнуться с уменьшением поддержки со стороны крупных международных платформ. Кроме того, текущий курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 делает рублевые инвестиции в криптовалюту менее привлекательными.

Coinbase продолжает оставаться крупнейшей криптобиржей в США, и её решения могут повлиять на глобальный рынок криптовалют. Реструктуризация компании направлена на оптимизацию затрат и переход на новые технологии, что может привести к улучшению её финансового состояния в долгосрочной перспективе.