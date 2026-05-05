Coinbase объявила о сокращении 14% штата, что затронет около 693 человек. Компания переходит на AI-модель работы, что повлияет на структуру организации.

Московский разработчик криптографических решений Алексей К. уже год использует GitHub Copilot для автоматизации рутинных задач. Теперь он может выполнять за день то, что раньше занимало неделю. Похожий подход внедряет Coinbase, сокращая 14% сотрудников в пользу AI-модели работы.

Кто, сколько, когда

Coinbase объявила о сокращении 14% штата 18 июня 2026 года. По данным на 31 декабря 2025 года, в компании работало 4 951 человек, поэтому сокращение затронет около 693 сотрудников. Увольняемые в США получат минимум 16 недель базовой зарплаты, две недели за каждый год работы, следующую часть акций и шесть месяцев медицинской страховки COBRA. Подробнее — Antminer S-серии.

Как это работает технически

Coinbase внедряет AI-инструменты, такие как GitHub Copilot и Cursor, для автоматизации разработки. CEO Брайан Армстронг поставил цель достичь 50% AI-написанного кода. Компания переходит на «AI-нативные подразделения», заменяя традиционные команды. Эксперименты включают одночеловечные команды, объединяющие инженерию, дизайн и продукт.

Реакция конкурентов

Binance и Kraken пока не комментируют планы по внедрению AI. Однако Binance уже использует AI для анализа рынка и обнаружения мошенничества. В редакции MinerWorld отмечают, что переход на AI-модель может стать трендом среди крупных криптобирж в ближайшие два года. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), сокращение штата Coinbase может означать снижение операционных расходов компании. Это потенциально положительно скажется на комиссиях за транзакции. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сокращение затрат Coinbase может привести к снижению комиссий на 5-7% для российских пользователей.

Кроме того, российские разработчики, использующие AI-инструменты, могут стать более конкурентоспособными на мировом рынке. В условиях текущего регулирования РФ (ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), это открывает новые возможности для легальной работы с криптовалютами. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.