Circle представила Nanopayments — решение для микроплатежей в USDC без комиссий за газ. Сервис поддерживает 11 блокчейнов и ориентирован на AI-агентов и машинную экономику.

Крупнейший эмитент стейблкоинов Circle запустил Nanopayments — технологию для микротранзакций в USDC без комиссий за газ. Новое решение позволяет проводить платежи от $0.000001 (по курсу ЦБ РФ около 0.000009 ₽) и ориентировано на AI-агентов, API и машинную экономику.

Что не так с привычным взглядом

Традиционные блокчейны требуют оплаты газа за каждую транзакцию, что делает микроплатежи экономически невыгодными. Например, в Ethereum минимальная комиссия составляет около $0.50, что в 500 000 раз превышает стоимость нанотранзакции.

Реальные данные

Nanopayments работает на базе Circle Gateway — единого слоя ликвидности компании. Пользователи депонируют USDC в некастодиальный смарт-контракт и авторизуют платежи через подписи EIP-3009. Система проверяет и списывает каждый платеж перед пакетной обработкой транзакций в блокчейне. Это позволяет поставщикам услуг доставлять товары или услуги за сотни миллисекунд после авторизации, не дожидаясь подтверждения блока.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные бенефициары Nanopayments — AI-агенты, которые оплачивают доступ к API, чтение данных или вычислительные ресурсы по секундной тарификации. В редакции MinerWorld отмечают, что технология может снизить операционные расходы российских AI-стартапов на 15-20% за счёт исключения комиссий за газ.

Российский контекст

В России развитие микроплатежей сдерживается высокими комиссиями платёжных систем и ограничениями ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов». Nanopayments может стать альтернативой для российских разработчиков AI-решений, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где стоимость киловатта для промышленных потребителей составляет около 3 ₽.