Основатель Binance Чанпен Чжао заявил, что криптовалютный рынок находится в зачаточном состоянии, а большинство инвесторов владеют менее 1% своих активов в крипте. Он подчеркнул, что потенциал роста огромен, и сейчас не поздно присоединиться.

Ранняя стадия крипторынка: взгляд Чанпена Чжао

Чанпен Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, выступил с заявлением, подчеркивающим незрелость и огромный потенциал роста криптовалютного рынка. По его словам, текущая доля владения криптовалютами среди населения мира составляет всего 7–10%, при этом у большинства инвесторов доля криптоактивов в портфеле не превышает 1%.

Это утверждение прозвучало в прямом эфире на платформе Binance Square и опровергает распространенное мнение о том, что рынок уже перенасыщен или достиг своего пика. Чжао акцентировал внимание на том, что нельзя оценивать перспективы цифровых активов, применяя метрики и масштабы традиционных финансовых рынков, которые существуют столетиями. Криптовалюты, по его мнению, находятся лишь в начале своего пути, и это открывает значительные возможности для новых участников.

Недооцененный потенциал и возможности для инвесторов

Чанпен Чжао сравнил текущее состояние криптовалютного рынка с интернетом в его ранние годы. Тогда мало кто мог предсказать его повсеместное распространение и влияние на мировую экономику. Аналогично, крипторынок, несмотря на свою капитализацию в триллионы долларов, все еще является нишевым активом для большинства людей. Низкий процент владения и малая доля в портфелях указывают на то, что основная масса капитала еще не вошла в эту сферу.

Он также отметил, что даже крупные игроки и институциональные инвесторы только начинают активно осваивать этот класс активов. Это означает, что для розничных инвесторов и тех, кто только рассматривает возможность входа, окно возможностей остается открытым. Чжао подчеркнул, что «еще не поздно стать инвестором» в криптовалюты, поскольку их фундаментальный потенциал роста значительно превосходит текущие оценки, основанные на традиционных финансовых парадигмах.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Заявление Чанпена Чжао имеет важное значение для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ. Оно подтверждает долгосрочную перспективу развития крипторынка, несмотря на текущие колебания и регуляторные вызовы. Для инвесторов это сигнал о том, что, несмотря на уже достигнутые максимумы, рынок далек от насыщения, и потенциал для роста сохраняется. Однако важно помнить о необходимости диверсификации портфеля и тщательного анализа рисков, особенно в условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации. Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, это означает, что спрос на вычислительные мощности и, соответственно, на майнинговые активы, вероятно, будет расти в долгосрочной перспективе, что делает инвестиции в оборудование перспективными при условии грамотного управления затратами на электроэнергию и выбора эффективных моделей.