Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против штата Висконсин, его губернатора и других государственных чиновников. Это действие углубляет федерально-штатовский конфликт вокруг надзора за рынками предсказаний, которые в США часто используют блокчейн-технологии и криптовалюты.

Заявление и его автор

Иск, поданный CFTC, стал ответным шагом на ранее инициированные судебные разбирательства со стороны Висконсина. «CFTC подает ответный иск против штата Висконсин, его губернатора и других государственных чиновников», — говорится в сообщении The Block. Этот шаг подчёркивает решимость федерального регулятора отстаивать свою юрисдикцию в отношении рынков предсказаний, которые, по мнению CFTC, подпадают под её компетенцию как товарные опционы или свопы. Конфликт обострился после того, как штат Висконсин попытался самостоятельно регулировать деятельность платформы Polymarket, предлагающей рынки предсказаний на основе блокчейна.

Технические или юридические детали

Суть спора заключается в определении правового статуса рынков предсказаний. CFTC рассматривает их как деривативы (производные финансовые инструменты), которые должны регулироваться федеральным законодательством, в частности Законом о товарных биржах (CEA). Штат Висконсин, в свою очередь, утверждает, что эти платформы могут подпадать под его юрисдикцию, особенно в части защиты потребителей и предотвращения азартных игр. В США рынки предсказаний позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, таких как выборы, экономические показатели или даже погодные явления. Многие из них используют смарт-контракты на блокчейне для обеспечения прозрачности и автоматизации выплат. Например, платформа Polymarket, ставшая одним из центральных объектов спора, позволяет заключать контракты на сотни тысяч долларов, а общий объём ставок на ней превысил $200 млн к началу 2024 года. Подобные платформы часто привлекают криптоинвесторов, поскольку предлагают уникальные возможности для хеджирования рисков или получения прибыли на основе информации, недоступной на традиционных рынках. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные юридические коллизии могут замедлить развитие децентрализованных финансовых инструментов (DeFi) в США на 10-15% в ближайшие два года.

Сравнение с прошлыми кейсами

Этот конфликт не является уникальным. Подобные споры между федеральными и штатными регуляторами возникали и ранее, особенно в отношении новых финансовых инструментов или технологий. В 2015 году CFTC уже активно преследовала платформы, предлагающие бинарные опционы, которые имели схожие черты с рынками предсказаний. Тогда регулятор настаивал на своей исключительной юрисдикции, что привело к закрытию ряда незарегистрированных платформ. Ещё один пример — борьба за регулирование онлайн-покера, где федеральные власти и отдельные штаты годами спорили о правомерности и надзоре. В криптоиндустрии похожие разногласия наблюдались в отношении стейблкоинов, когда некоторые штаты пытались ввести собственное лицензирование, а федеральные органы, такие как OCC (Управление контролера денежного обращения), стремились установить единые стандарты. В мае 2024 года, например, Нью-Йорк ужесточил требования к эмитентам стейблкоинов, что вызвало дискуссии о фрагментации регулирования. Для российского криптосообщества, где курс рубля к доллару по курсу ЦБ РФ составляет около 90-95 ₽ за $1, подобные прецеденты важны, так как они демонстрируют сложности адаптации традиционного законодательства к новым цифровым активам. Российские регуляторы, такие как Банк России и Минфин, также сталкиваются с вызовами при определении статуса цифровых активов, что отражено в ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Последствия для криптоиндустрии

Исход этого судебного разбирательства может иметь значительные последствия для всей криптоиндустрии, особенно для сектора децентрализованных финансов (DeFi) и Web3-проектов, которые активно используют рынки предсказаний. Если CFTC одержит победу, это укрепит её позицию как основного регулятора деривативов на основе криптовалют, что может привести к более строгому лицензированию и надзору за соответствующими платформами. Это также может повлиять на доступность таких продуктов для американских пользователей. В случае победы штата Висконсин, это создаст прецедент для других штатов, которые могут начать вводить свои собственные правила, что приведёт к фрагментации регулирования и усложнит работу для блокчейн-проектов, стремящихся к общенациональному присутствию. Для российских майнеров, которые активно развивают промышленные майнинг-площадки в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, подобные регуляторные баталии в США показывают, насколько важно иметь чёткие и предсказуемые правила игры. Неопределённость в регулировании может отпугнуть институциональных инвесторов и замедлить инновации. Российские компании, работающие с цифровыми активами, внимательно следят за такими прецедентами, чтобы прогнозировать возможные сценарии развития регулирования внутри страны, включая потенциальное расширение реестра майнеров ФНС или новые лимиты Минэнерго по майнингу.

Этот судебный спор между CFTC и Висконсином является важным индикатором продолжающейся борьбы за юрисдикцию над новыми финансовыми технологиями. Его исход определит, кто будет устанавливать правила игры для рынков предсказаний и, возможно, для более широкого спектра децентрализованных финансовых продуктов в США.