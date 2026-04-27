Бывший CTO Ripple Дэвид Шварц ответил на критику прогноза XRP 2017 года

Дэвид Шварц, занимавший пост технического директора Ripple, выступил с разъяснениями по поводу обвинений в том, что его прогноз цены XRP, озвученный в 2017 году, ввел в заблуждение сообщество. Шварц подчеркнул, что его тогдашние заявления основывались на предположении о широком внедрении XRP в платежных системах, чего, по его словам, до сих пор не произошло в полной мере.

В 2017 году Шварц предположил, что при условии повсеместного использования XRP для трансграничных платежей, его цена могла бы достичь 10 долларов США. Он отметил, что для этого XRP должен был бы обрабатывать транзакции на сумму, сопоставимую с объемом международных платежей, что составляет триллионы долларов ежедневно. В ответ на недавние комментарии пользователя, обвинившего его в создании необоснованных ожиданий, Шварц заявил: «Я сказал, что если XRP будет использоваться для обработки платежей на триллионы долларов в день, его цена может составить 10 долларов. Этого не произошло». Он также добавил, что его слова были вырваны из контекста, и он никогда не обещал конкретной цены без учета условий рынка и принятия технологии.

Обсуждение развернулось в социальной сети X, где Шварц активно взаимодействует с сообществом. Он уточнил, что его прогноз был гипотетическим сценарием, зависящим от массового внедрения XRP в качестве моста для ликвидности. На тот момент Ripple активно продвигала решения xRapid (позднее On-Demand Liquidity, ODL), которые предполагали использование XRP для мгновенных трансграничных переводов. Однако, несмотря на партнерства и пилотные проекты, масштабы внедрения ODL оказались ниже первоначальных ожиданий, что, по мнению Шварца, и стало причиной расхождения между прогнозом и реальной ценой.

Этот инцидент подчеркивает общую проблему в криптоиндустрии, где ранние прогнозы и заявления лидеров проектов часто воспринимаются сообществом как гарантии, а не как гипотетические сценарии. Волатильность рынка и сложность достижения массового принятия новых технологий делают такие прогнозы крайне рискованными. Для инвесторов и участников рынка важно всегда проводить собственное исследование и критически оценивать любые заявления, особенно касающиеся будущей стоимости активов.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, интересующихся XRP, эта ситуация служит напоминанием о необходимости тщательного анализа рисков. Заявления представителей проектов, даже самых авторитетных, следует рассматривать как часть маркетинговой стратегии или гипотетические рассуждения, а не как инвестиционные рекомендации. Рынок криптовалют, особенно альткоинов, подвержен значительным колебаниям, и успех актива зависит от множества факторов, включая технологическое развитие, регуляторную среду и конкуренцию. Майнеров эта новость напрямую не касается, поскольку XRP не является активом, добываемым через Proof-of-Work, однако она подчеркивает общие принципы оценки перспектив любого криптоактива: всегда ориентируйтесь на фактическое внедрение и реальную полезность, а не только на обещания и прогнозы.