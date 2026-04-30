Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) утвердило правила, разрешающие фондам вести реестры на блокчейне и внедрить новую модель Direct-to-Fund. Это решение направлено на упрощение процесса токенизации фондов в рамках существующего регулирования.

Что произошло

FCA официально одобрило изменения в правилах, которые позволяют инвестиционным фондам в Великобритании использовать блокчейн для ведения реестров. Кроме того, была введена новая модель Direct-to-Fund, которая упрощает взаимодействие инвесторов с фондами.

Контекст и предыстория события

Токенизация фондов — процесс преобразования активов в цифровые токены на блокчейне — становится всё более популярной в мире. Великобритания, стремясь сохранить конкурентоспособность на финансовом рынке, активно развивает нормативную базу для таких инноваций. Ранее FCA уже разрешило использование блокчейна для некоторых финансовых операций, но теперь правила стали более чёткими и конкретными.

Реакция рынка

Решение FCA может ускорить внедрение блокчейн-технологий в традиционные финансовые институты. По нашей оценке, это приведёт к увеличению объёмов токенизированных активов на 15-20% в ближайшие два года. Крупные игроки рынка, такие как BlackRock и Fidelity, уже начали экспериментировать с токенизацией своих фондов.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов это открывает новые возможности для диверсификации портфеля через токенизированные активы. Однако важно учитывать, что такие инвестиции подпадают под действие ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», что требует дополнительного внимания к налоговым обязательствам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость токенизированных активов может быть более доступной для российских инвесторов.

Решение FCA также может стимулировать развитие блокчейн-инфраструктуры в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч.