Управление финансового надзора Великобритании (FCA) совместно с Налоговой службой и полицией провело серию рейдов в Лондоне, направленных на пресечение незаконной P2P-торговли криптовалютами. Операция затронула восемь локаций, где были выданы предписания о прекращении деятельности и собраны доказательства для уголовных расследований. Регулятор подчеркнул, что ни один P2P-трейдер или платформа в стране не имеет необходимой регистрации.

Масштабные рейды в Лондоне

В Великобритании развернулась активная кампания по борьбе с нелегальной P2P-торговлей криптовалютами. Управление финансового надзора (FCA) в сотрудничестве с Налоговой службой и полицией провело скоординированные рейды в восьми различных точках Лондона. Целью операции стало выявление и пресечение деятельности лиц и организаций, подозреваемых в незаконных операциях с цифровыми активами.

В ходе рейдов операторам были вручены предписания, требующие немедленного прекращения их деятельности. Кроме того, правоохранительные органы собрали значительные объемы доказательств, которые будут использованы в рамках последующих уголовных расследований. Эти действия подчеркивают решимость британских властей усилить контроль над криптовалютным рынком.

Стив Смарт, возглавляющий отдел правоприменения в FCA, заявил, что на текущий момент ни один P2P-трейдер или платформа, осуществляющая подобную деятельность, не зарегистрированы в Управлении. Он подчеркнул, что для легального ведения операций с цифровыми активами на территории Великобритании требуется обязательная регистрация в соответствии с действующими правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). Смарт также подтвердил, что FCA продолжит активно сотрудничать с партнерами для пресечения незаконной деятельности.

Позицию регулятора поддержала и полиция. Детектив Росс Флей отметил, что нерегулируемые P2P-трейдеры могут непреднамеренно или сознательно способствовать отмыванию денег и финансированию преступной деятельности, что делает их деятельность потенциально опасной для финансовой системы страны.

Ужесточение регулирования и перспективы

Юрист Томас Кэтти из Gherson Solicitors LLP прокомментировал ситуацию, отметив, что FCA, по всей видимости, не намерено дожидаться полного формирования законодательной базы для криптовалют, а уже активно расширяет свои полномочия. Это свидетельствует о проактивном подходе регулятора к контролю за быстро развивающимся рынком цифровых активов.

«FCA решило не ждать формирования полноценного регулирования в стране и уже расширяет свои полномочия», — заявил Томас Кэтти.

Ожидается, что британские власти утвердят комплексные правила для криптовалютной индустрии к октябрю 2027 года. Однако, как добавил Кэтти, некоторые виды деятельности в сфере криптовалют уже сейчас требуют обязательной регистрации в FCA, что указывает на поэтапное внедрение регулирования.

Стоит отметить, что с января текущего года Налоговая служба Великобритании начала активно отслеживать информацию о владельцах криптовалют с целью корректного расчета и начисления налогов. Кроме того, в марте правительство страны внесло срочные изменения в законодательство, направленные на ограничение политических пожертвований, осуществляемых в цифровых активах, что демонстрирует комплексный подход к регулированию криптовалют на различных уровнях.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Для пользователей и участников крипторынка из России и стран СНГ, особенно тех, кто взаимодействует с британскими платформами или контрагентами, эти события сигнализируют об общем тренде ужесточения регулирования. Хотя прямых последствий для P2P-торговли внутри РФ/СНГ нет, усиление контроля в крупных юрисдикциях, таких как Великобритания, может влиять на глобальную ликвидность и доступность некоторых сервисов. Это также подчеркивает важность соблюдения местного законодательства при любых операциях с криптовалютами, особенно в части AML и налогообложения.

Практическое замечание для майнеров

Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга, она косвенно затрагивает общую регуляторную среду. Майнерам, особенно тем, кто продает добытые активы через P2P-платформы или использует их для расчетов, следует быть предельно внимательными к выбору контрагентов и платформ. Убедитесь, что используемые вами сервисы соответствуют всем требованиям законодательства, чтобы избежать потенциальных проблем с отмыванием денег или налоговыми органами. Прозрачность и легальность операций становятся все более важными аспектами в криптоиндустрии.