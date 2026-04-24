Бразилия запретила деятельность 28 платформ для онлайн-ставок, включая Kalshi и Polymarket, ссылаясь на необходимость защиты инвесторов и борьбу с нерегулируемым гемблингом. Это решение подчеркивает глобальную тенденцию к ужесточению контроля над цифровыми финансовыми продуктами.

Бразилия ужесточает контроль над онлайн-ставками, блокируя 28 платформ

Бразильские власти предприняли решительные меры по регулированию рынка онлайн-ставок, запретив деятельность 28 платформ, среди которых оказались известные площадки Kalshi и Polymarket. Министр финансов Дарио Дуриган заявил, что это решение продиктовано растущей обеспокоенностью по поводу нерегулируемого онлайн-гемблинга и необходимостью защиты инвесторов от потенциальных рисков.

Kalshi и Polymarket, хотя и позиционируют себя как платформы для рынков предсказаний, по сути, функционируют как площадки для ставок на исход различных событий, от политических выборов до экономических показателей. В отличие от традиционных финансовых рынков, где регулирование строго регламентировано, деятельность таких платформ часто находится в «серой зоне», что вызывает вопросы у регуляторов по всему миру.

Запрет в Бразилии является частью более широкой кампании по борьбе с нелицензированными и потенциально опасными для потребителей финансовыми продуктами. Правительство стремится создать более прозрачную и безопасную среду для инвестиций и участия в финансовых операциях, минимизируя риски, связанные с азартными играми и спекулятивными ставками, которые могут привести к значительным финансовым потерям для граждан.

Ранее в этом году Бразилия ужесточила законодательство в отношении спортивных ставок, введя новые правила лицензирования и налогообложения. Этот шаг был направлен на легализацию и регулирование значительной части рынка, который до недавнего времени функционировал без должного надзора. Блокировка 28 платформ является логичным продолжением этой политики, демонстрируя намерение властей распространить регулирование на все формы онлайн-ставок, включая рынки предсказаний.

Что это значит для инвесторов и криптосообщества в РФ и СНГ?

Решение Бразилии служит важным прецедентом и индикатором глобальных тенденций в регулировании цифровых финансовых продуктов. Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ это означает, что аналогичные меры могут быть приняты и в их регионах. Регуляторы по всему миру всё более внимательно относятся к платформам, предлагающим продукты, которые могут быть классифицированы как азартные игры или нерегулируемые финансовые инструменты, даже если они используют блокчейн-технологии. Внимательное изучение юрисдикции и лицензирования платформ становится критически важным для минимизации рисков блокировок и потери средств. Российские власти также активно работают над регулированием криптовалютного рынка, и подобные прецеденты могут повлиять на формирование их подходов к децентрализованным финансовым продуктам и рынкам предсказаний.