Свыше сотни криптовалютных компаний и организаций обратились к Сенату США с призывом ускорить принятие законодательства о регулировании цифровых активов, предупреждая о риске оттока инноваций и капитала за рубеж. Они настаивают на Clarity Act для создания чётких правил.

Криптоиндустрия настаивает на ясности регулирования

Более сотни крупных криптовалютных компаний и отраслевых организаций направили совместное обращение в Сенат США, призывая ускорить рассмотрение давно ожидаемого законопроекта о регулировании рынка цифровых активов. Представители индустрии предупреждают, что дальнейшие задержки в принятии чётких правил могут привести к перемещению инноваций и инвестиционного капитала за пределы Соединённых Штатов.

В письме, датированном 23 апреля, такие влиятельные объединения, как Crypto Council for Innovation и Blockchain Association, обратились к Банковскому комитету Сената. Они настаивают на проведении обсуждения и продвижении так называемого «Clarity Act» — законопроекта, призванного создать комплексную федеральную правовую базу для регулирования цифровых активов. Это обращение подчёркивает растущую консолидацию усилий индустрии вокруг ключевой задачи: достижение регуляторной определённости.

Среди подписантов письма — ведущие игроки крипторынка, включая Coinbase, Ripple, Kraken и Circle, а также венчурные фонды и организации разработчиков. Эта широкая коалиция охватывает различные сегменты экосистемы цифровых активов, от поставщиков инфраструктуры до академических кругов, демонстрируя единство позиций по данному вопросу.

Проблема «регулирования через принуждение»

Центральным элементом требований индустрии является необходимость чёткого разграничения юрисдикции между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отсутствие законодательно закреплённых полномочий привело к ситуации, которую отрасль описывает как «регулирование через принуждение». Это выражение относится к многочисленным судебным искам и принудительным мерам, инициированным обоими ведомствами в последние годы, что создаёт неопределённость и препятствует развитию.

Хотя регуляторы пытаются осуществлять надзор посредством судебных разбирательств, коалиция утверждает, что одних только действий агентств недостаточно для формирования стабильной и предсказуемой правовой базы, необходимой для долгосрочных инвестиций. Вместо этого они призывают Конгресс кодифицировать чёткие правила, регулирующие классификацию цифровых активов, торговые операции и требования к раскрытию информации.

Помимо этого, письмо выделяет несколько других приоритетных направлений. Среди них — защита разработчиков некустодиальных технологий, сохранение потребительских вознаграждений, связанных с платёжными стейблкоинами, и упрощённые режимы раскрытия информации, адаптированные под особенности блокчейн-активов. Также подчёркивается важность избегания фрагментированной системы регулирования, когда правила различаются от штата к штату, и отстаивается необходимость единого федерального стандарта.

Риск утраты лидерства и международный контекст

Лидеры отрасли предупреждают, что США рискуют отстать от других юрисдикций, которые уже внедрили комплексные правовые рамки для криптовалют. Например, Регламент Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA) обеспечил правовую определённость во всех государствах-членах, что позиционирует ЕС как конкурентоспособный центр для инноваций в сфере цифровых активов.

Джи Хун Ким, исполнительный директор Crypto Council for Innovation, отметил, что США находятся в «критическом моменте» формирования будущего финансовых технологий. Он подчеркнул, что уже проделанная в Конгрессе двухпартийная работа, а также инициативы, такие как закон GENIUS о стейблкоинах, закладывают основу для более широкого законодательства.

«Соединённые Штаты не могут позволить себе вернуться к прежней эре регулирования через принуждение», — говорится в письме. — «Законодательство о структуре рынка предотвратило бы эту неопределённость, установив чёткие юрисдикционные границы, режимы раскрытия информации и целевые правила».

Несмотря на срочность, выраженную коалицией, Банковский комитет Сената пока не назначил рассмотрение Clarity Act. Эта задержка оставляет индустрию в состоянии неопределённости, пока законодатели продолжают обсуждать контуры федерального надзора за криптовалютами.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент также призвал Сенат принять это законодательство во время слушаний по бюджету Дональда Трампа на 2027 финансовый год. Он утверждал, что это критически важно для сохранения финансового лидерства США и статуса доллара как резервной валюты. Бессент охарактеризовал цифровые активы как приоритет в области экономики и национальной безопасности, подчеркнув необходимость регуляторной ясности и усиления надзорных механизмов, таких как AML и KYC. Законодатели остаются разобщёнными, и конкурирующие законопроекты, такие как Digital Asset Market Clarity Act и Digital Commodity Intermediaries Act, всё ещё требуют согласования, прежде чем они смогут быть продвинуты. Бессент также предупредил, что нечёткие правила США подтолкнули криптоинновации за границу, выразив при этом уверенность в достижении двухпартийного соглашения.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для участников крипторынка и майнеров из России и СНГ, хотя эти события происходят в США, они имеют косвенное, но важное значение. Регулирование в крупнейших экономиках мира, таких как США, часто задаёт тон для глобальных тенденций. Если США примут чёткие и благоприятные для индустрии правила, это может способствовать общему росту и легитимизации криптовалют, что положительно скажется на их стоимости и принятии во всём мире. Напротив, затягивание или ужесточение регулирования в США может создать негативный фон. Для майнеров это означает, что общая стабильность и предсказуемость рынка влияют на прибыльность их деятельности. Чёткие правила в США могут также способствовать развитию технологий и оборудования, что в конечном итоге может быть полезно и для майнеров из других регионов, предоставляя доступ к более эффективным решениям.