Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) под управлением BlackRock достиг нового исторического максимума по объему активов. На балансе ETF теперь находится 806 700 биткоинов, общая стоимость которых оценивается примерно в $63,7 млрд. Этот показатель делает IBIT крупнейшим в мире спотовым биржевым фондом на биткоин.

Рекорд был зафиксирован после девяти последовательных торговых сессий с чистым притоком капитала. За этот период фонд IBIT пополнил свои резервы примерно на 21 500 биткоинов. Растущий институциональный спрос на регулируемые инвестиционные инструменты способствует подъему первой криптовалюты, которая вновь приближается к отметке в $78 000.

Доминирование BlackRock на рынке США

Инвестиционный продукт BlackRock уверенно лидирует в американском секторе спотовых биткоин-фондов, контролируя около 49% всех активов. Это значительно превосходит показатели конкурентов, таких как FBTC от Fidelity и GBTC от Grayscale.

С момента запуска в первом квартале 2024 года IBIT демонстрировал чистый приток капитала в течение 48 из 62 торговых дней. Общий объем поступлений за этот период оценивается в $8,4 млрд. Темпы накопления биткоинов фондом заметно ускорились в середине апреля. Например, 15 апреля IBIT привлек $291,9 млн, а 10 апреля — $269,3 млн. Стабильный интерес инвесторов позволил фонду впервые преодолеть отметку в 800 000 биткоинов.

Американские спотовые биткоин-ETF в целом смогли переломить четырехмесячную тенденцию оттока капитала. За последние четыре недели группа фондов привлекла около $2 млрд, из которых примерно $1,7 млрд пришлись на долю IBIT от BlackRock.

MicroStrategy возвращает лидерство

Несмотря на впечатляющие результаты IBIT, он больше не является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов. Недавно компания MicroStrategy обошла ETF, накопив на своем балансе 815 061 BTC. Таким образом, фирма Майкла Сэйлора вернула себе лидерство, которое она временно утратила во втором квартале 2024 года.

MicroStrategy активно наращивала свои активы в апреле. Только 13 апреля компания приобрела 13 927 биткоинов на сумму около $1 млрд. В настоящее время разрыв между двумя крупнейшими держателями биткоинов составляет примерно 8 300 BTC.

Расширение криптолинейки BlackRock

BlackRock не ограничивается только спотовым биткоин-ETF и активно расширяет свою линейку криптовалютных продуктов. Недавно компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) обновленную форму S-1 для нового фонда, генерирующего доход в цифровой валюте, под тикером BITA. Предполагается, что этот инструмент будет приносить прибыль за счет стратегии продажи покрытых колл-опционов, привязанных к IBIT.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Рост активов BlackRock IBIT и других спотовых биткоин-ETF свидетельствует о продолжающейся институционализации криптовалютного рынка. Это создает стабильный спрос на биткоин, что позитивно сказывается на его цене. Для майнеров из России и СНГ это означает сохранение высокой доходности, особенно в преддверии халвинга, который сократит эмиссию новых монет. Увеличение спроса со стороны крупных фондов может компенсировать снижение вознаграждения за блок, поддерживая цену биткоина на высоком уровне. Инвесторам из региона стоит учитывать, что доступ к американским ETF напрямую ограничен, однако косвенное влияние на рынок криптовалют остается значительным, формируя долгосрочные бычьи настроения.