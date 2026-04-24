BitMine Immersion Technologies приобрела ETH на $23 млн у Ethereum Foundation

Крупная казначейская фирма BitMine Immersion Technologies, специализирующаяся на Ethereum, осуществила вторую крупную покупку ETH у Ethereum Foundation на сумму $23 миллиона.

#ETH
BitMine Immersion Technologies увеличивает запасы Ethereum

Компания BitMine Immersion Technologies, известная как один из ключевых держателей казначейских активов Ethereum, объявила о приобретении второй крупной партии токенов ETH непосредственно у Ethereum Foundation. Общая сумма сделки составила 23 миллиона долларов США. Это событие подчеркивает продолжающийся интерес институциональных игроков к экосистеме Ethereum и их уверенность в долгосрочных перспективах второй по капитализации криптовалюты.

Предыдущая сделка между BitMine и Ethereum Foundation состоялась ранее, когда компания приобрела ETH на сумму 3 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций BitMine в Ethereum через прямые покупки у фонда достигла 26 миллионов долларов. Эти действия могут быть расценены как стратегическое наращивание позиций в преддверии потенциальных обновлений сети или общего роста рынка, а также как демонстрация поддержки развития базовой инфраструктуры Ethereum.

BitMine Immersion Technologies специализируется на предоставлении решений для хранения и управления цифровыми активами, а также на инвестициях в блокчейн-проекты. Их решение о прямых покупках у Ethereum Foundation, а не на открытом рынке, может указывать на стремление к получению активов по более выгодным условиям или на желание установить более тесные связи с разработчиками протокола. Такие крупные сделки также помогают Ethereum Foundation финансировать дальнейшие исследования, разработки и поддержку сети.

Для инвесторов и участников рынка подобные действия крупных фондов служат индикатором настроений. Если институциональные игроки, такие как BitMine, активно накапливают ETH, это может сигнализировать о вере в будущий рост актива и его фундаментальную ценность. Это также может косвенно влиять на ликвидность рынка, поскольку крупные объемы выводятся из обращения или переходят в долгосрочное хранение.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, а также для майнеров, эта новость имеет несколько аспектов. Во-первых, увеличение институционального спроса на ETH может способствовать росту его цены, что выгодно для держателей актива и майнеров, которые продают добытые монеты. Во-вторых, стабильное финансирование Ethereum Foundation через такие сделки обеспечивает непрерывное развитие сети, что критически важно для её долгосрочной жизнеспособности и привлекательности как для пользователей, так и для разработчиков децентрализованных приложений.

Майнерам Ethereum, которые сейчас в основном используют ASIC-устройства для добычи ETH (хотя сеть перешла на Proof-of-Stake, майнинг ETH в классическом понимании прекратился, но новость может быть интерпретирована как общий интерес к экосистеме), стоит обратить внимание на общие тенденции рынка. Рост интереса к Ethereum со стороны крупных инвесторов может косвенно влиять на весь альткоин-рынок, включая те монеты, которые все еще доступны для майнинга на GPU или ASIC. Это может привести к увеличению доходности майнинга других монет, если капитал будет перетекать из ETH в другие проекты или если общий оптимизм на рынке будет расти. Важно следить за новостями о развитии экосистемы Ethereum, поскольку её успех часто коррелирует с общим состоянием крипторынка.

Частые вопросы

Какую сумму ETH приобрела BitMine Immersion Technologies у Ethereum Foundation?
BitMine Immersion Technologies совершила покупку токенов ETH на сумму 23 миллиона долларов США, что стало второй крупной сделкой с Ethereum Foundation.
Почему эта сделка важна для рынка криптовалют?
Эта сделка демонстрирует растущий институциональный интерес к Ethereum и уверенность крупных игроков в его долгосрочных перспективах, что может позитивно сказаться на цене актива и общем настроении рынка.
Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?
Увеличение институционального спроса на ETH может способствовать росту цен на криптовалюты в целом, что потенциально увеличит доходность майнинга других альткоинов и поддержит интерес к крипторынку в регионе.

    Похожие новости