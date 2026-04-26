Биткоин продемонстрировал значительное восстановление в апреле, вернувшись к отметке $73 700, которая теперь выступает в качестве ключевой поддержки согласно данным MVRV Pricing Bands. Аналитики прогнозируют потенциальный рост до $96 000, если этот уровень сохранится, или падение до $55 000 в случае его пробоя.

Биткоин восстанавливает позиции: анализ MVRV

В апреле текущего года биткоин (BTC) продемонстрировал заметное восстановление, поднявшись с отметки около $67 000 до $78 000. Ключевым моментом этого движения стало успешное закрепление цены выше уровня $73 700. Согласно данным MVRV Pricing Bands, эта зона теперь выступает в качестве критически важной поддержки для текущего рыночного тренда, что может определить дальнейшую траекторию движения крупнейшей криптовалюты.

MVRV (Market Value to Realized Value) Pricing Bands — это аналитический инструмент, который сравнивает рыночную капитализацию биткоина с его реализованной стоимостью. Этот фреймворк позволяет выявлять периоды переоценки и недооценки актива на протяжении различных рыночных циклов. Известный аналитик Али Мартинес в своем сообщении от 25 апреля отметил, что успешное преодоление биткоином отметки $73 700 и закрепление выше -0.5 MVRV Pricing Band является значительным техническим сдвигом.

В рамках этой модели, полоса -0.5 MVRV служит переходным уровнем поддержки. Удержание цены выше этого уровня указывает на восстановление рыночной силы и снижение краткосрочных рисков падения. Мартинес подчеркивает, что пока BTC сохраняет поддержку выше $73 700, следующей логичной целью является движение к среднему уровню MVRV, который в настоящее время находится в районе $96 000.

Потенциальные сценарии: рост или коррекция

Однако текущая рыночная структура остается условной. В случае пробоя уровня $73 700 вниз, текущий бычий сценарий будет аннулирован. В такой ситуации биткоин может столкнуться с усилением давления со стороны продавцов, и следующей крупной целью для падения станет реализованная цена (Realized Price) около $55 000. Этот уровень представляет собой среднюю стоимость приобретения всех циркулирующих монет и исторически служил сильной макроподдержкой во время коррекций.

Помимо непосредственных уровней, MVRV Pricing Bands очерчивают более широкую дорожную карту для потенциального движения биткоина. Выше среднего уровня $96 000 находится полоса +0.5 MVRV, расположенная около $118 000, которая может стать следующей зоной сопротивления при продолжительном ралли. Далее, полоса +1.0 MVRV, в настоящее время около $140 000, представляет собой зону крайней переоценки. Исторически BTC имеет тенденцию приближаться к этому уровню в периоды эйфории на рынке, за которыми часто следуют фазы охлаждения или консолидации.

С другой стороны, полоса реализованной цены находится около $54 700, что тесно совпадает с упомянутым уровнем $55 000. Ниже этого, полоса -1.0 MVRV около $51 500 отмечает более глубокую зону недооценки, обычно ассоциирующуюся с событиями капитуляции или поздними стадиями медвежьего рынка. В совокупности эти полосы предоставляют структурированный взгляд на текущее позиционирование BTC.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, следящих за динамикой биткоина, текущая ситуация указывает на потенциальную точку бифуркации. Удержание уровня $73 700 может сигнализировать о продолжении восходящего тренда, что благоприятно для увеличения стоимости активов и рентабельности майнинга. Однако, необходимо учитывать риски возможной коррекции до $55 000, что требует внимательного управления рисками и, возможно, хеджирования позиций. Важно следить за объемами торгов и общим настроением рынка, поскольку эти факторы могут усилить или ослабить технические сигналы MVRV.

«Биткоин успешно закрепился выше -0.5 MVRV pricing band, которая сейчас находится на уровне $73 700. Этот уровень является поворотной точкой для текущего тренда», — Али Мартинес.

Майнерам следует внимательно отслеживать цену биткоина, поскольку она напрямую влияет на их доходы. При росте цены до $96 000 и выше, рентабельность майнинга значительно увеличится, что позволит покрывать операционные расходы и инвестировать в новое оборудование. В случае падения до $55 000, майнерам, особенно использующим менее эффективное оборудование, возможно, придется пересмотреть свои стратегии, оптимизировать затраты на электроэнергию или даже временно приостановить деятельность, чтобы избежать убытков. Анализ MVRV помогает оценить долгосрочные перспективы и принимать обоснованные решения относительно расширения или сокращения мощностей.