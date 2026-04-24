После уверенного восстановления выше $70 000 и достижения $78 000, аналитики Bitwise и Grayscale считают, что биткоин вступил в новую фазу бычьего рынка. Улучшение рыночной структуры, формирование ценового дна и растущий интерес инвесторов указывают на продолжение роста.

Биткоин демонстрирует устойчивость и признаки бычьего тренда

После недавнего восстановления, в ходе которого цена биткоина превысила отметку в $70 000 и достигла уровня выше $78 000, на рынке криптовалют усилились дискуссии о начале новой фазы бычьего рынка. Хотя некоторые аналитики сохраняют осторожность, указывая на потенциальное продолжение медвежьего тренда, большинство экспертов склоняются к оптимистичному сценарию, отмечая улучшение рыночной структуры и укрепление позиций покупателей.

Ишмаэль Асад, аналитик Bitwise, в комментарии для Sherwood, однозначно заявил, что биткоин «очевидно находится в фазе бычьего рынка». Он подчеркнул устойчивость первой криптовалюты, способной демонстрировать рост даже на фоне значительных негативных событий, что является ключевым индикатором перехода к восходящему тренду.

Факторы, поддерживающие бычий прогноз

Одним из значимых факторов, способствующих формированию бычьих настроений, является улучшение макроэкономического фона. Раджив Сауни, руководитель отдела международного портфельного управления Wave Digital Assets, также отметил, что недавнее повышение цены биткоина стало результатом ослабления геополитической напряженности, в частности, вокруг продления перемирия между Ираном и Израилем. Снижение рисков на мировой арене традиционно позитивно сказывается на рисковых активах, к которым относится и биткоин, поскольку инвесторы начинают закладывать в свои ожидания более стабильное будущее.

Параллельно наблюдается рост интереса к рисковым активам и улучшение торговых настроений, в том числе спроса на спотовые ETF на Ethereum. Индекс страха и жадности биткоина вновь переместился в зону «жадности», что свидетельствует об усилении покупательской активности и восстановлении доверия инвесторов. Это заметно контрастирует с ситуацией всего несколько недель назад, когда рынок находился в состоянии «чрезвычайного страха», а цена BTC демонстрировала боковое движение.

Формирование ценового дна и реализованная цена

Зак Пандл, руководитель отдела исследований Grayscale, в своём анализе предположил, что биткоин, возможно, уже сформировал ценовое дно в районе $60 000. Достижение окончательного ценового минимума для текущего цикла часто рассматривается как один из наиболее чётких сигналов о начале или скором старте нового бычьего рынка. Пандл указал на формирование прочной поддержки около уровня $63 000, что укрепляет ожидания завершения нисходящего движения. С момента достижения этого уровня BTC вырос более чем на 20%, преодолев отметку в $76 000.

Аналитики также уделяют внимание «реализованной цене» биткоина, которая отражает среднюю цену, по которой монеты в последний раз перемещались в блокчейне. Для монет, которые торговались в течение последних одного-трёх месяцев, этот показатель составляет около $74 000. Это означает, что многие недавние покупатели достигли точки безубыточности после последнего ценового восстановления BTC, что может способствовать дальнейшему удержанию позиций и снижению давления продаж.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая ситуация на рынке биткоина может представлять интерес. Укрепление бычьих настроений и позитивные макроэкономические сигналы могут указывать на потенциал для дальнейшего роста актива. Однако важно помнить о высокой волатильности криптовалютного рынка и необходимости тщательного анализа перед принятием инвестиционных решений. Геополитические риски и регуляторная неопределённость в регионе остаются значимыми факторами, которые следует учитывать.

Майнерам, особенно тем, кто использует ASIC-оборудование, текущий рост цены биткоина является благоприятным фактором. Увеличение стоимости добываемой криптовалюты напрямую влияет на рентабельность майнинга, компенсируя операционные расходы, такие как электроэнергия. В условиях бычьего рынка возрастает целесообразность инвестиций в более эффективное оборудование и расширение мощностей, однако следует внимательно отслеживать изменения сложности сети и энерготарифов для поддержания оптимальной прибыльности.