Биткоин восстановился до $76 тыс. после трёхдневного оттока из американских ETF. Рынок криптовалют показывает умеренное восстановление на фоне новостей о расходах Big Tech на ИИ.

Биткоин вернулся к отметке $76 тыс., несмотря на третий день подряд оттока средств из американских биржевых фондов (ETF). Рынок криптовалют демонстрирует умеренное восстановление после трёхдневного снижения.

Развёрнуто по фактам

На фоне публикации отчётности крупных технологических компаний, которые заявили о планах инвестировать $650 млрд в развитие искусственного интеллекта к 2026 году, крипторынок начал восстанавливаться. Одновременно Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) провёл самое противоречивое голосование с 1992 года, что также повлияло на настроения инвесторов.

Что говорят данные

Биткоин торгуется на уровне $76 420, что на 1,2% выше показателей предыдущего дня. Однако за последние три дня отток средств из американских спотовых ETF составил значительные суммы, что временно сдерживало рост. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это соответствует примерно 6,9-7,2 млн ₽ за один BTC.

Прогноз и риски

В редакции MinerWorld отмечают, что текущее восстановление может быть краткосрочным, если отток из ETF продолжится. Ключевыми факторами станут решения FOMC и дальнейшие инвестиции Big Tech в ИИ. Российские майнеры, работающие в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), могут извлечь выгоду из роста курса BTC, учитывая средний промышленный тариф в 3-5 ₽/кВт·ч.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров текущий курс BTC означает увеличение рублёвой выручки, что особенно важно в условиях ограничений на энергопотребление в южных регионах страны. Легализация майнинга через реестр ФНС и развитие хостинга в Сибири создают дополнительные возможности для роста отрасли.