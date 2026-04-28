Что произошло

Цена биткоина (BTC) опустилась ниже отметки в $76 000, не сумев преодолеть сопротивление на уровне $80 000. Этот откат произошел на фоне неоднозначных сигналов, поступающих из ончейн-данных, которые указывают как на потенциальное давление со стороны продавцов, так и на возможное накопление актива крупными игроками.

Контекст и предыстория события

В течение последних нескольких недель биткоин демонстрировал попытки роста, приближаясь к историческим максимумам, установленным в марте 2024 года. Тогда актив достигал отметок выше $73 000, а затем корректировался. Нынешняя попытка прорыва $80 000 была воспринята многими участниками рынка как ключевой тест на продолжение бычьего тренда. Однако, как и в предыдущие периоды, например, в мае 2024 года, когда биткоин также сталкивался с сильным сопротивлением в районе $70 000 – $72 000, актив не смог закрепиться на новых высотах. Ончейн-метрики, такие как коэффициент MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости) и SOPR (потраченная выходная прибыль), начали подавать сигналы о перегреве рынка, что часто предшествует коррекциям. В то же время, данные по кумулятивной дельте объема (CVD) для спотового рынка, которая отражает чистый поток покупок и продаж, демонстрировали рост, что может указывать на скрытый спрос.

Реакция рынка

Неспособность биткоина преодолеть $80 000 вызвала волну фиксации прибыли, особенно среди краткосрочных держателей. Это привело к увеличению давления со стороны продавцов и снижению цены. Ончейн-данные показывают, что значительное количество монет, которые были приобретены по более низким ценам, перемещаются на биржи, что обычно предшествует продажам. Например, метрика «реализованная прибыль/убыток» (Realized Profit/Loss) показала всплеск реализованной прибыли, что подтверждает фиксацию позиций. Однако, на фоне этого, наблюдается рост активности крупных институциональных инвесторов и китов, которые, по данным Glassnode, продолжают накапливать BTC. Это создает дивергенцию: краткосрочные трейдеры продают, а долгосрочные инвесторы покупают, что и приводит к «смешанным сигналам» ончейн-данных. Объём торгов за последние 24 часа увеличился, что свидетельствует о повышенной волатильности и активности участников рынка.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, снижение цены биткоина до $76 000 при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 означает прямое уменьшение рублёвой выручки. Это может снизить маржинальность операций, особенно для тех, кто использует менее эффективное оборудование или имеет высокие операционные расходы. Однако, для крупных игроков, которые активно инвестируют в расширение мощностей и легализацию через реестр майнеров ФНС, текущая коррекция может быть возможностью для приобретения дополнительного оборудования по более выгодным ценам или для увеличения своих позиций в BTC. По нашим наблюдениям, при текущих ценах и курсе рубля, рентабельность майнинга в России остаётся положительной для большинства промышленных ферм, но снижение цены BTC на 5-10% может существенно повлиять на сроки окупаемости новых проектов. Российские инвесторы, особенно те, кто использует стратегии усреднения стоимости (DCA), могут рассматривать текущее снижение как возможность для докупки актива, учитывая долгосрочные перспективы биткоина.

Текущая коррекция биткоина до $76 000 отражает естественные рыночные процессы фиксации прибыли после значительного роста и неспособности преодолеть ключевой уровень сопротивления. Смешанные ончейн-сигналы указывают на борьбу между краткосрочными продавцами и долгосрочными покупателями, что создает неопределенность в краткосрочной перспективе, но не отменяет фундаментальной привлекательности актива для стратегических инвесторов.