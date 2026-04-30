Цена биткоина снизилась на 2% до $75 000 после последнего выступления Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Рынки отреагировали на внутренние разногласия в центральном банке и предстоящую смену руководства.

Вчера вечером биткоин потерял 2%, опустившись до $75 000 по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Это произошло после последнего выступления Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки отреагировали на внутренние разногласия в центральном банке и предстоящую смену руководства.

Что зафиксировано

Цена биткоина снизилась на 2% до $75 000 после последнего выступления Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Рынки отреагировали на внутренние разногласия в центральном банке и предстоящую смену руководства. Подробнее — линейка Antminer.

Причины

Основной причиной снижения стали разногласия внутри ФРС. Четыре члена комитета проголосовали против решения оставить процентные ставки на прежнем уровне, что стало самым большим числом голосов против с октября 1992 года. Трое из них выразили несогласие с «ослаблением политики», которое они увидели в действиях центрального банка.

Цифры и метрики

Трейдеры вывели $138 млн из спотовых биткоин-ETF после заседания ФРС, что частично отменило восстановление апреля. Однако апрель всё же стал лучшим месяцем с октября: в биткоин-ETF было вложено почти $2 млрд.

Что будет дальше

Джером Пауэлл подтвердил, что останется членом совета управляющих ФРС после окончания своего срока на посту главы. Это может ограничить свободу действий нового председателя Кевина Уорша, который уже получил одобрение Сенатского комитета по банкам.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущая ситуация может означать временное снижение доходности в рублях. Однако в Хакасии, где средний промышленный тариф на электроэнергию составляет около 3-4 ₽/кВт·ч, майнинг остаётся прибыльным даже при текущих ценах на биткоин.

В редакции MinerWorld отмечают, что внутренние разногласия в ФРС могут привести к повышенной волатильности на рынке криптовалют в ближайшие месяцы.