Исторические данные показывают, что восстановление цены биткоина на 30% от циклического минимума всегда предшествовало новому бычьему ралли. Текущая ситуация близка к этому порогу, вызывая дискуссии среди аналитиков.

Историческая закономерность: правило 30%

За всю 13-летнюю историю биткоина наблюдалась чёткая закономерность: каждый раз, когда цена первой криптовалюты восстанавливалась на 30% от своего циклического минимума, она больше никогда не опускалась до этого дна. В настоящее время рынок вплотную приблизился к этому критическому порогу, что вызывает активные обсуждения среди аналитиков.

Исайя Дагласс, управляющий директор Swan, акцентирует внимание на текущих цифрах. Годовой минимум биткоина был зафиксирован на отметке $61 303. При текущей цене около $79 000 восстановление составляет приблизительно 28,9%. Для подтверждения сигнала по «правилу 30%» цена должна достичь $79 694. Дагласс отмечает, что этот паттерн успешно срабатывал 6 из 6 раз в прошлом, и сейчас мы находимся на пороге седьмого подтверждения.

Анализ всех шести циклических минимумов биткоина с 2011 по 2024 год подтверждает, что после достижения 30%-го восстановления цена никогда не возвращалась к предыдущему дну. Эта статистическая особенность является мощным аргументом для тех, кто ожидает скорого начала нового бычьего рынка.

Бычьи аргументы и технический анализ

Наблюдения Дагласса перекликаются с выводами других экспертов. Макростратег Герт ван Лаген указывает на прорыв нисходящего тренда в соотношении BTC/M1 на месячном графике, который формировался с середины 2025 года. По его оценке, шестилетнее сопротивление превратилось в поддержку, а текущая динамика напоминает начало ралли 2017 года. При этом, цикл 2021 года он считает лишь «слабым промежуточным импульсом».

Дополнительный аргумент в пользу роста приводит криптотрейдер и инвестор, известный под псевдонимом cyclop. Он отмечает, что за всю историю биткоина никогда не было двух убыточных лет подряд. Если этот паттерн сохранится, то текущие ценовые уровни могут стать последней возможностью для входа перед новой волной роста.

Осторожные прогнозы и риски коррекции

Однако не все сигналы столь оптимистичны. Хулио Морено, глава исследовательского отдела CryptoQuant, предупреждает, что недавний рост биткоина был полностью обусловлен спросом на рынке бессрочных фьючерсов, в то время как спотовый спрос продолжает сокращаться. Морено проводит параллели с январской ситуацией, когда аналогичный сценарий привёл к развороту после достижения $98 000. Он видит риск повторения этого сценария, если трейдеры начнут фиксировать прибыль.

График CryptoQuant наглядно демонстрирует, что текущий рост цены биткоина поддерживается исключительно фьючерсным спросом (синие столбцы), в то время как спотовый спрос (розовые столбцы) остаётся в отрицательной зоне, что аналогично январскому ралли.

Карта ликвидаций также указывает на потенциальную настороженность. По данным криптоаналитика Crypto Rover, объём длинных позиций, подверженных риску ликвидации, составляет $4 млрд, тогда как коротких позиций — $1,42 млрд. Такой дисбаланс создаёт краткосрочное давление: каскадные ликвидации длинных позиций могут спровоцировать значительную коррекцию.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с биткоином представляет собой двойственный сценарий. С одной стороны, исторические данные по «правилу 30%» и технические индикаторы указывают на высокий потенциал для дальнейшего роста, что может стать хорошей возможностью для входа в рынок или увеличения позиций. С другой стороны, предупреждения о доминировании фьючерсного спроса и риске ликвидаций требуют осторожности. Рекомендуется внимательно следить за динамикой спотового спроса и объёмами ликвидаций, а также использовать стратегии управления рисками, такие как установка стоп-лоссов.

Для майнеров из РФ/СНГ, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, рост цены биткоина всегда является позитивным фактором, так как увеличивает доходность добычи. На фоне приближающегося халвинга и потенциального бычьего ралли, майнеры могут ожидать повышения прибыльности. Однако важно учитывать и волатильность рынка, которая может привести к временным коррекциям. Эффективное управление затратами на электроэнергию и оптимизация работы оборудования остаются ключевыми для поддержания рентабельности в любых рыночных условиях. В случае коррекции, снижение цен на ASIC-майнеры может предоставить возможности для расширения мощностей.