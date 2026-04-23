Аналитики Sygnum Bank прогнозируют рост биткоина до $100 000, связывая это с потенциальными изменениями в регулировании США и новым руководством ФРС. Обсуждаются перспективы Закона о ясности и возможное назначение Кевина Уорша на пост главы ФРС, а также их влияние на крипторынок.

Биткоин на пути к $100 000: Ключевые факторы роста

По мнению Луки Кёймена, инвестиционного стратега Sygnum Bank, уровень в 100 000 долларов США является следующей значимой целью для биткоина, если текущий ценовой ралли продолжится. Он подчеркнул, что два ключевых изменения в Соединенных Штатах могут укрепить этот восходящий тренд: потенциальное принятие «Закона о ясности» (Clarity Act) и смена руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Кёймен отмечает, что структурные изменения имеют гораздо большее значение, чем краткосрочные колебания монетарной политики. Он выделяет такие факторы, как упрощенный доступ банков к криптоактивам, отсутствие конкуренции со стороны цифровой валюты центрального банка (CBDC) и руководство ФРС, которое воспринимает криптовалюты как неотъемлемую часть финансовой системы, а не как экзотический инструмент. Важно отметить, что бывший президент США Дональд Трамп уже запретил создание CBDC в стране своим указом.

Эти прогнозы озвучены на фоне недавнего роста биткоина, который за последние две недели прибавил около 10%, достигнув отметки в 78 000 долларов. Несмотря на это, текущая цена примерно на 38% ниже своего октябрьского пика, в то время как индекс S&P 500 в апреле установил новый исторический максимум.

Смена руководства ФРС: Надежды и препятствия

Срок полномочий текущего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает 15 мая. Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша, известного своей прокриптовалютной позицией, в качестве его преемника. Подтверждение Уорша на этом посту, по мнению Кёймена, стало бы поворотным моментом для биткоина.

«Он самый криптограмотный председатель в истории ФРС», — заявил Кёймен, добавив, что Уорш «понимает технологию и публично называл биткоин дисциплинирующей силой для плохой политики».

В ходе слушаний в Банковском комитете Сената Уорш позиционировал себя как «независимого игрока» и обозначил приоритеты, включающие сокращение баланса ФРС, более строгие методы измерения инфляции и политику, основанную на данных. Его позиция в краткосрочной перспективе несколько снижает вероятность немедленного снижения процентных ставок. Однако фьючерсы на ставку ФРС не претерпели значительных изменений после его выступления. В среднесрочной перспективе Кёймен видит в таком подходе поддержку для рисковых активов.

Тем не менее, существуют серьезные препятствия для утверждения Уорша. Его кандидатура столкнулась с политическими трудностями, включая сопротивление со стороны сенатора-республиканца Тома Тиллиса, который выразил обеспокоенность по поводу стабильности рынка в случае реализации предложений Уорша. Прогнозы на платформе Polymarket также отражают скептицизм: после сенатских слушаний вероятность утверждения Уорша к 15 мая упала до 28% с 92% в марте. Кроме того, даже в случае утверждения, Уоршу потребуется консенсус с 11 другими членами совета управляющих ФРС для существенного изменения направления политики.

Несмотря на эти сложности, Кёймен рассматривает потенциальную смену руководства как структурную победу. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы рассматриваем назначение Уорша как чистый позитив для биткоина и более широкого спектра криптоактивов», — заключил он. Потенциальные изменения в управлении ФРС, наряду с корректировками коэффициента дополнительного левериджа (Supplementary Leverage Ratio), указывают на улучшение финансовых условий.

Закон о ясности: Регулирование и его перспективы

«Закон о ясности» (Clarity Act), который считается наиболее значимым законопроектом о структуре крипторынка США на сегодняшний день, также может стать мощным стимулом для биткоина в случае его принятия, отметил Кёймен. Однако окно возможностей для его окончательного утверждения быстро сужается.

Алекс Торн из Galaxy Digital предупредил, что шансы на принятие законопроекта в этом году составляют примерно 50 на 50, учитывая плотный график Сената, включающий дебаты по Ирану, финансирование Министерства внутренней безопасности и насыщенное расписание утверждения кандидатур. «Если рассмотрение законопроекта затянется за середину мая, вероятность его принятия в 2026 году резко снизится», — подчеркнул Торн. Участники Polymarket оценивают шансы принятия Clarity Act в 2026 году в 46%, что значительно ниже 82% в феврале.

Для Кёймена принятие этого закона до промежуточных выборов обеспечило бы столь необходимую регуляторную определенность для американских крипторынков. «Принятие Закона о ясности до промежуточных выборов наконец-то предоставит рамки рыночной структуры, в которых нуждаются крипторынки США», — добавил он.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Хотя обсуждаемые изменения касаются в первую очередь американского рынка, они имеют косвенное, но существенное влияние на глобальный крипторынок, включая инвесторов и майнеров из России и СНГ. Улучшение регуляторной ясности и потенциально более благоприятная монетарная политика в США могут способствовать росту капитализации биткоина и всего крипторынка, что, в свою очередь, позитивно скажется на ценах активов. Для майнеров это означает потенциальное увеличение доходности, поскольку стоимость добытых монет будет расти. Однако стоит помнить о волатильности рынка и непредсказуемости политических процессов, особенно в условиях текущей геополитической ситуации. Российским и СНГ-майнерам следует внимательно отслеживать глобальные тренды и регуляторные изменения, чтобы адаптировать свои стратегии и управлять рисками.