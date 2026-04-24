Криптовалютная биржа Bitget представила платформу IPO Prime, позволяющую розничным инвесторам торговать токенизированными деривативами частных компаний до их публичного размещения. Первым таким активом стал токен preSPAX, привязанный к оценке SpaceX, выпущенный на блокчейне Solana.

Bitget открывает доступ к частным рынкам через токенизацию

Криптовалютная биржа Bitget объявила о запуске новой платформы IPO Prime, которая предоставляет розничным инвесторам возможность получить доступ к акциям частных компаний еще до их выхода на публичный рынок. Первым активом, доступным для торговли, стал токенизированный дериватив preSPAX, связанный с компанией SpaceX Илона Маска. Этот токен выпущен на блокчейне Solana через платформу Republic, специализирующуюся на инвестициях в частные рынки.

Запуск IPO Prime знаменует собой потенциальный сдвиг в традиционной модели инвестирования, предлагая немедленную ликвидность для активов, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу институциональных и аккредитованных инвесторов. Основной вопрос, который возникает в связи с этой инициативой, заключается в том, является ли токенизация пред-IPO деривативов истинной демократизацией доступа к частным рынкам или же это новая категория структурированных рисков, которые еще не попали в поле зрения регуляторов.

Как работает preSPAX и что он представляет собой для инвесторов

Механизм работы платформы IPO Prime относительно прост. В течение определенного периода пользователи вносят стейблкоины в подписной пул. Распределение токенов происходит пропорционально общему спросу в пуле, а не по фиксированным лотам. Сразу после распределения токены preSPAX начинают торговаться на спотовом рынке Bitget, что позволяет держателям покупать и продавать их в зависимости от настроений рынка относительно предстоящего IPO SpaceX.

Важно понимать, что preSPAX — это дериватив, а не прямая акция SpaceX. Он не предоставляет держателям прав собственности, права голоса или каких-либо прямых претензий на активы компании. Токен разработан таким образом, чтобы отражать финансовые результаты, привязанные к оценке SpaceX на момент ее публичного дебюта. Выпуск токена осуществляется Republic, а блокчейн Solana обеспечивает расчеты и хранение ончейн-инструмента. Это ключевое отличие от традиционного владения акциями, которое формирует всю юридическую архитектуру продукта.

«Запуск preSPAX на Bitget IPO Prime открывает новую эру для розничных инвесторов, предоставляя им уникальную возможность участвовать в росте таких компаний, как SpaceX, до их публичного размещения», — отметили представители Bitget.

Первоначальное предложение preSPAX включало 94 000 токенов по цене 650 долларов США за один preSPAX, что подразумевало оценку SpaceX в 1,5 триллиона долларов. Период подписки проходил с 18 по 21 апреля 2026 года, с возможностью использования USDT или USDG в качестве залоговых токенов.

Контекст и значение для рынка RWA

Выбор SpaceX в качестве первого актива не случаен. Компания, по слухам, конфиденциально подала заявку на IPO, что делает ее одним из самых ожидаемых публичных размещений за последние годы. Розничный спрос на акции SpaceX огромен, но до сих пор не имел адекватного выхода на рынок.

Токенизация реальных активов (RWA) активно развивается в таких областях, как облигации, фонды денежного рынка и сырьевые товары. Однако доступ к пред-IPO акциям для розничных инвесторов оставался структурно недоступным. Платформа IPO Prime от Bitget стремится изменить эту ситуацию, создавая выходной клапан, которого раньше не существовало для частных лиц.

Использование Solana в качестве расчетного слоя также вписывается в общую тенденцию. Solana все чаще позиционируется как предпочтительный блокчейн для токенизации RWA благодаря своей высокой пропускной способности и низким транзакционным издержкам по сравнению с Ethereum. Участие Republic добавляет проекту дополнительный уровень доверия на частном рынке, который мог бы отсутствовать у чисто крипто-нативного эмитента.

Запуск IPO Prime отражает растущую конкуренцию среди криптовалютных бирж, которые стремятся расширить свои продуктовые линейки за пределы спотовой и деривативной торговли, предлагая структурированные инвестиционные продукты. Это сигнализирует о том, что токенизация пред-IPO активов переходит из нишевого эксперимента в полноценную категорию биржевых продуктов.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, столкнувшихся с ограничениями на традиционных фондовых рынках, подобные инициативы могут открывать новые возможности. Однако крайне важно осознавать риски. Токен preSPAX является деривативом, а не прямой акцией, и его стоимость будет зависеть от будущей оценки SpaceX и настроений рынка. Кроме того, регуляторный статус таких инструментов в различных юрисдикциях, включая Россию, еще не определен. Возможное признание подобных токенов незарегистрированными ценными бумагами может существенно повлиять на их ликвидность и доступность. Перед инвестированием необходимо тщательно изучить все условия и оценить потенциальные риски, а также учитывать возможные ограничения на доступ к иностранным криптобиржам.