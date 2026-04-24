Binance запускает Agentic Wallet: ИИ-автоматизация для Web3

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance представила Agentic Wallet — новаторский кошелек, который интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в децентрализованные финансовые операции. Этот «бесключевой» криптокошелек позволяет ИИ-агентам автономно выполнять транзакции от имени пользователя, строго следуя заранее определенным параметрам и ограничениям. Запуск Agentic Wallet знаменует собой значительный шаг Binance в расширении применения ИИ за пределы традиционных торговых инструментов, внедряя его непосредственно в ончейн-активность в экосистемах Web3.

Новый кошелек функционирует как отдельный, изолированный счет в рамках основного кошелька Binance пользователя. Это позволяет ИИ-агентам осуществлять торговлю, переводы и управление цифровыми активами, не имея прямого доступа к основным средствам пользователя. Такой подход направлен на решение одной из ключевых проблем в криптоавтоматизации — обеспечение безопасности и контроля при одновременном использовании преимуществ автономных систем. Binance стремится предоставить пользователям полный надзор за действиями ИИ, сохраняя при этом гибкость и эффективность автоматизированных операций.

Как работает Agentic Wallet и его ключевые особенности

Agentic Wallet предлагает структурированную основу для ИИ-управляемой деятельности, включая такие важные функции, как лимиты расходов, ограничения на токены и предварительно заданные правила транзакций. Переводы могут осуществляться только на адреса, внесенные в белый список адресной книги пользователя, что значительно повышает безопасность. Кроме того, специальная панель мониторинга предоставляет пользователям информацию о действиях агента в реальном времени, обеспечивая полную прозрачность.

На момент запуска кошелек поддерживает широкий спектр операций, включая проверку баланса, переводы, торговлю с использованием рыночных и лимитных ордеров, а также управление ордерами. Важно отметить, что Agentic Wallet использует бесключевую технологию, избавляя пользователей от необходимости напрямую управлять приватными ключами — одной из основных сложностей в решениях для самостоятельного хранения криптовалют. Вместо этого система опирается на корпоративную инфраструктуру безопасности Binance в сочетании с функцией «Secure Auto Sign», которая позволяет предварительно одобренным транзакциям выполняться без многократных подтверждений.

Винсон Лю, руководитель глобального отдела Binance Wallet, подчеркнул стратегическое значение нового продукта: «В Binance мы видим ИИ как ключ к повышению доступности возможностей цифровых активов. Agentic Wallet разработан, чтобы предоставить пользователям и разработчикам безопасный и практичный способ позволить ИИ-агентам действовать в сети». Он также отметил, что продукт расширяет ИИ-экосистему Binance за пределы биржи, интегрируя агента, кошелек и биржевой опыт в одном приложении, что делает процесс более интуитивным, безопасным и удобным для самостоятельного хранения активов.

Совместимость, поддержка блокчейнов и стимулы для пользователей

Agentic Wallet совместим с различными фреймворками ИИ-агентов, поддерживающими протоколы использования инструментов, такими как OpenClaw, Claude Code и Cursor. Эта совместимость указывает на то, что Binance ориентируется не только на розничных пользователей, но и на разработчиков, создающих финансовые приложения на основе ИИ. Такая открытость способствует развитию более широкой экосистемы Web3, где ИИ-агенты могут взаимодействовать с различными протоколами и сервисами.

На старте Agentic Wallet поддерживает несколько крупных блокчейн-сетей, включая BNB Smart Chain, Solana, Base и Ethereum. В планах Binance — расширение поддержки на дополнительные блокчейны в будущем. На текущий момент каждый пользователь может создать только один Agentic Wallet, что, вероятно, является мерой для контроля и оптимизации на начальном этапе.

Для стимулирования принятия нового продукта Binance запустила 15-дневную промо-акцию, предлагая до 20 бесплатных транзакций газа на пользователя, с общим лимитом в 200 000 транзакций по всему миру. Кроме того, в течение акционного периода Binance отменяет комиссии за торговые операции, выполненные через Agentic Wallet. Это делает использование нового кошелька еще более привлекательным для ранних пользователей.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ, а также для криптоинвесторов, запуск Agentic Wallet от Binance открывает новые возможности в области автоматизации управления активами. Хотя напрямую это не влияет на процесс майнинга ASIC-устройствами, возможность автоматизировать торговлю и переводы может быть полезна для оптимизации прибыли от добытых монет. Например, ИИ-агент может быть настроен на автоматическую продажу части добытых активов при достижении определенных ценовых уровней или перевод средств на другие платформы для стейкинга. Это позволяет майнерам сосредоточиться на операционной деятельности, минимизируя ручное вмешательство в управление криптопортфелем. Однако, важно помнить о необходимости тщательной настройки параметров и контроля за действиями ИИ-агента, особенно в условиях волатильности рынка и регуляторных особенностей региона.