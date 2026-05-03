Berkshire Hathaway объявила о консервативной стратегии внедрения ИИ, сосредоточившись на энергоснабжении дата-центров. Это решение может повлиять на рынок майнинга и энергетики.

Что произошло

Грег Абель, новый глава Berkshire Hathaway, объявил о консервативном подходе к внедрению искусственного интеллекта. Компания будет использовать ИИ исключительно для повышения эффективности операций в своих подразделениях, включая железнодорожный транспорт, энергетику и страхование. При этом энергетическое подразделение сосредоточится на удовлетворении растущего спроса со стороны дата-центров.

Контекст и предыстория события

Berkshire Hathaway Energy уже обеспечивает около 8% пиковой нагрузки на ключевых территориях США, включая Айову. Спрос на энергию для дата-центров растёт на фоне бума машинного обучения и майнинга криптовалют. В России, например, в Иркутской области, где средний промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг также активно развивается.

Реакция рынка

Акции Berkshire Hathaway остаются стабильными, несмотря на консервативный подход к ИИ. Инвесторы ценят осторожность компании в условиях неопределённости на рынке технологий. В редакции MinerWorld отмечают, что такой подход может усилить позиции Berkshire в энергетическом секторе.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, это может означать увеличение конкуренции за энергоресурсы. Однако развитие энергетической инфраструктуры, как в случае с Berkshire Hathaway Energy, может создать новые возможности для сотрудничества.

Berkshire Hathaway продолжает скептически относиться к непроверенным трендам, сосредотачиваясь на практической пользе технологий. Это решение может повлиять на рынок майнинга и энергетики в ближайшие годы.