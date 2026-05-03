Berkshire Hathaway увеличил свои денежные резервы до рекордных $397,4 млрд в первом квартале 2026 года. Это на 4,1% больше предыдущего максимума в $381,6 млрд, зафиксированного в третьем квартале 2025 года. Новый глава конгломерата Грег Абель сохранил антикриптовалютную позицию своего предшественника Уоррена Баффетта, полностью исключив биткоин из инвестиционного портфеля.

Хронология событий

В начале 2026 года Уоррен Баффетт передал пост генерального директора Berkshire Hathaway Грегу Абелю. Первый квартальный отчет под новым руководством показал рост операционной прибыли на 18% до $11,35 млрд. Основным драйвером стал рост доходов от страхования на 28,5%, что принесло компании $1,72 млрд.

Ключевые цифры и метрики

Чистая прибыль Berkshire Hathaway выросла более чем в два раза, достигнув $10,1 млрд. Компания продала ценные бумаги на сумму $24,1 млрд, при этом объем покупок составил $16 млрд. Обратный выкуп акций достиг $235 млн, что стало первой значительной сделкой такого рода за последние два года.

Что говорят участники рынка

Уоррен Баффетт неоднократно критиковал биткоин, называя его "крысиным ядом в квадрате". В 2022 году он заявил: "Я не заплачу и $25 за все предложения этого актива в мире". Грег Абель избегает публичных комментариев о криптовалютах, но распределение капитала компании четко отражает его позицию.

Российский угол

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области и Красноярского края составляет 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг продолжает развиваться. По данным ФНС, число легализованных майнеров в реестре цифровых активов превысило 500 компаний. В редакции MinerWorld отмечают, что консервативная позиция Berkshire Hathaway может замедлить институциональное принятие криптовалют в России, где курс биткоина по отношению к рублю остается ключевым фактором для инвесторов.

Несмотря на рекордные накопления, Berkshire Hathaway продолжает держаться в стороне от криптовалютного рынка, что контрастирует с общерыночным трендом на институциональное принятие цифровых активов.