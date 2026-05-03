Berkshire Hathaway накопил $397 млрд, но игнорирует биткоин

Berkshire Hathaway увеличил свои денежные резервы до рекордных $397,4 млрд в первом квартале 2026 года. Это на 4,1% больше предыдущего максимума в $381,6 млрд, зафиксированного в третьем квартале 2025 года. Новый глава конгломерата Грег Абель сохранил антикриптовалютную позицию своего предшественника Уоррена Баффетта, полностью исключив биткоин из инвестиционного портфеля.

Хронология событий

В начале 2026 года Уоррен Баффетт передал пост генерального директора Berkshire Hathaway Грегу Абелю. Первый квартальный отчет под новым руководством показал рост операционной прибыли на 18% до $11,35 млрд. Основным драйвером стал рост доходов от страхования на 28,5%, что принесло компании $1,72 млрд.

Ключевые цифры и метрики

Чистая прибыль Berkshire Hathaway выросла более чем в два раза, достигнув $10,1 млрд. Компания продала ценные бумаги на сумму $24,1 млрд, при этом объем покупок составил $16 млрд. Обратный выкуп акций достиг $235 млн, что стало первой значительной сделкой такого рода за последние два года.

Что говорят участники рынка

Уоррен Баффетт неоднократно критиковал биткоин, называя его "крысиным ядом в квадрате". В 2022 году он заявил: "Я не заплачу и $25 за все предложения этого актива в мире". Грег Абель избегает публичных комментариев о криптовалютах, но распределение капитала компании четко отражает его позицию.

Российский угол

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области и Красноярского края составляет 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг продолжает развиваться. По данным ФНС, число легализованных майнеров в реестре цифровых активов превысило 500 компаний. В редакции MinerWorld отмечают, что консервативная позиция Berkshire Hathaway может замедлить институциональное принятие криптовалют в России, где курс биткоина по отношению к рублю остается ключевым фактором для инвесторов.

Несмотря на рекордные накопления, Berkshire Hathaway продолжает держаться в стороне от криптовалютного рынка, что контрастирует с общерыночным трендом на институциональное принятие цифровых активов.

Частые вопросы

Как позиция Berkshire Hathaway повлияет на курс биткоина?
Консервативная позиция Berkshire Hathaway может замедлить институциональное принятие биткоина, но вряд ли существенно повлияет на его курс в краткосрочной перспективе.
Каковы последствия для российских майнеров?
Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, это означает сохранение текущих условий, так как основное влияние на их бизнес оказывают локальные факторы.
Каковы инвестиционные перспективы Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway продолжает демонстрировать устойчивый рост прибыли, что делает его привлекательным для традиционных инвесторов, несмотря на отсутствие экспозиции к криптовалютному рынку.

