Банковский сектор США через Институт банковской политики (BPI) призывает к ужесточению правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкционным требованиям для криптовалют, ссылаясь на рост незаконной активности. Криптоиндустрия, в частности Coinbase, оспаривает эти заявления, указывая на преувеличение масштабов проблемы и сравнивая их с традиционными финансами.

Банковский сектор США призывает к ужесточению регулирования криптовалют

Институт банковской политики (BPI), влиятельная организация, представляющая интересы крупнейших банков США, выступил с инициативой по значительному ужесточению правил борьбы с отмыванием денег (AML) и санкционных требований для криптовалютной индустрии. В своем недавнем отчете под названием «Время расплаты: AML и крипто» BPI утверждает, что цифровые активы, включая криптовалюты и стейблкоины, все чаще используются для отмывания средств и финансирования терроризма. По мнению института, криптокомпании, в отличие от традиционных банков, не несут сопоставимых юридических обязательств по защите финансовой системы от злоупотреблений.

BPI подчеркивает, что Конгресс США имеет уникальную возможность исправить этот дисбаланс посредством нового законодательства о структуре рынка. Организация позиционирует этот вопрос не только как проблему финансовой целостности, но и как критически важный аспект национальной безопасности США. В отчете приводятся данные, которые, по мнению BPI, свидетельствуют о непрерывном росте незаконной активности в криптопространстве. В частности, упоминается отчет Chainalysis за 2026 год, согласно которому в 2025 году на незаконные криптоадреса было получено 154 миллиарда долларов, что представляет собой увеличение на 162% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, BPI заявляет, что криптовалюты используются для финансирования серьезных преступлений. Отчет указывает на значительный рост использования криптовалют в случаях, связанных с торговлей людьми, в 2025 году, где общий объем транзакций достиг «сотен миллионов долларов» через выявленные сервисы, что BPI описывает как 85-процентный годовой прирост. Институт также отмечает, что регуляторы уже движутся в сторону более сопоставимых обязательств, ссылаясь на недавнее уведомление Казначейства о предлагаемом нормотворчестве в отношении обязательств AML и санкций для эмитентов стейблкоинов. BPI интерпретирует этот подход как установление для стейблкоинов обязанностей, аналогичных банковским, и настаивает на распространении такой модели на другие криптопосредники. Общий вывод BPI заключается в том, что США не должны рассматривать соблюдение норм как конкурентное преимущество для одних компаний над другими, а все участники рынка должны иметь одинаковые базовые обязательства, чтобы незаконная деятельность не могла использовать различия в правовом поле.

Реакция криптоиндустрии и контраргументы

Отчет BPI вызвал немедленную и резкую реакцию со стороны лидеров криптовалютной индустрии. Фариад Ширзад, директор по политике Coinbase, раскритиковал подход BPI, заявив, что «расплата» должна быть более широкой, а нарратив BPI слишком сильно опирается на одну заголовочную цифру. Ширзад указал, что BPI акцентирует внимание на цифре в 154 миллиарда долларов незаконных транзакций, приведенной Chainalysis за 2025 год, однако тот же отчет Chainalysis заключает, что незаконная активность составляет менее 1% от общего объема транзакций в сети. Он также добавил, что TRM Labs оценивает эту цифру в 1,2%, и обе фирмы, по словам Ширзада, отмечают, что доля незаконной активности оставалась на этих уровнях или ниже в течение многих лет. По его мнению, эти цифры не подтверждают утверждение о том, что криптоиндустрия уникально или подавляюще доминируется преступным использованием.

Ширзад также расширил сравнение за пределы криптоиндустрии, включив традиционную финансовую систему. Он сослался на оценки Управления ООН по наркотикам и преступности, которое предполагает, что от 2% до 5% мирового валового внутреннего продукта отмывается через традиционную финансовую систему, включая банки, которые представляет BPI. Важно отметить, что Ширзад не оспаривал необходимость регулирования криптовалют. Вместо этого он подчеркнул, что это не освобождает криптоиндустрию от тщательной проверки. Он признал, что злоумышленники используют любые финансовые каналы, и что эмитенты стейблкоинов и биржи должны инвестировать в усилия по борьбе с отмыванием денег, проверку санкций и обмен разведывательными данными.

Что это значит для читателей из РФ и СНГ

Ужесточение AML-правил в США, даже если оно напрямую не затрагивает майнеров и инвесторов из России и СНГ, создает прецедент и задает тон для глобального регулирования. Подобные инициативы могут привести к усилению требований к верификации пользователей на международных криптобиржах и сервисах, что потенциально усложнит доступ к ним для граждан стран, находящихся под санкциями или имеющих повышенные риски. Майнерам и держателям криптовалют из РФ и СНГ следует внимательно следить за развитием регуляторной повестки, поскольку это может повлиять на возможности использования и обмена их цифровых активов. В долгосрочной перспективе, гармонизация AML-стандартов может привести к более прозрачному, но и более контролируемому крипторынку.