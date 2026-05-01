В апреле 2026 года зафиксировано более 20 взломов DeFi-платформ с общим ущербом свыше $500 млн. Основные потери пришлись на Drift Protocol и KelpDAO.

В апреле 2026 года криптоиндустрия столкнулась с рекордным числом взломов DeFi-платформ. По данным аналитической компании DeFi Llama, за месяц произошло более 20 инцидентов, а общий ущерб превысил $500 млн.

Что зафиксировано

Наиболее крупные атаки произошли 1 и 18 апреля. Drift Protocol потерял $285 млн из-за уязвимости в смарт-контракте, а KelpDAO — $293 млн в результате фишинговой атаки. Эти два инцидента составили более половины от общего объёма потерь за месяц.

Причины

Основными причинами взломов стали ошибки в коде смарт-контрактов и социальная инженерия. В случае Drift Protocol злоумышленники воспользовались багом в механизме ликвидации позиций. Атака на KelpDAO стала возможной из-за компрометации приватных ключей через фишинговый сайт.

Цифры и метрики

Общее количество взломов: 22

Суммарный ущерб: $512 млн

Крупнейшие инциденты: Drift Protocol ($285 млн), KelpDAO ($293 млн)

Средний ущерб на один взлом: $23,3 млн

Что будет дальше

В DeFi Llama прогнозируют рост числа атак в ближайшие месяцы. Это связано с увеличением объёма заблокированных средств в DeFi-протоколах, который в апреле превысил $200 млрд. Команды проектов активно внедряют новые меры безопасности, включая аудит кода и многофакторную аутентификацию.

Уроки для российского майнера

Для российских инвесторов и майнеров апрельские события стали напоминанием о важности кибербезопасности. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 ущерб от взломов эквивалентен 45-48 млрд рублей. В редакции MinerWorld отмечают, что российские DeFi-проекты пока остаются менее привлекательными для хакеров из-за меньшего объёма ликвидности.

В условиях ужесточения регулирования по ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» российским участникам рынка стоит уделять особое внимание выбору платформ с проверенной репутацией и наличием страховых фондов.