Известный аналитик Али Мартинес предсказывает значительный рост XRP, устанавливая целевую отметку в $13. По его мнению, уровень $0.90 является критической поддержкой для девятилетнего бычьего цикла актива. Этот прогноз подкрепляется существенным притоком инвестиций в криптовалютные ETF и сокращением предложения XRP на биржах.

Криптовалюта XRP демонстрирует потенциал для существенного роста, согласно анализу Али Мартинеса, который указывает на целевую цену в $13. Мартинес рассматривает текущий период как часть девятилетнего бычьего цикла, в рамках которого уровень $0.90 выступает в качестве фундаментального «дна» или окончательной поддержки. Такой прогноз основан на нескольких ключевых факторах, включая значительные инвестиционные потоки и динамику предложения актива на централизованных торговых площадках.

Одним из важнейших индикаторов, поддерживающих оптимистичный прогноз, является приток средств в криптовалютные биржевые фонды (ETF), который зафиксирован на уровне $1.1 миллиарда. Этот объем инвестиций свидетельствует о растущем институциональном интересе к цифровым активам и может служить катализатором для дальнейшего ценового движения. Увеличение спроса со стороны крупных инвесторов часто предшествует значительным ценовым ралли на рынке.

Дополнительным фактором, способствующим потенциальному росту XRP, является сокращение предложения токенов на криптовалютных биржах. За последнее время с торговых платформ было выведено 35 миллионов XRP, что указывает на снижение давления со стороны продавцов и увеличение доли актива, удерживаемого долгосрочными инвесторами. Уменьшение доступного предложения на биржах при стабильном или растущем спросе традиционно приводит к повышению цены.

Анализ Али Мартинеса также подчеркивает историческую цикличность рынка XRP. Девятилетний бычий цикл предполагает, что актив находится на определенной стадии развития, которая может привести к значительному росту стоимости. Уровень $0.90, обозначенный как «ultimate floor», является критической точкой, ниже которой, по мнению аналитика, цена не должна опускаться в рамках текущего цикла, подтверждая устойчивость актива.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, прогноз по XRP может представлять интерес с точки зрения диверсификации портфеля. Учитывая потенциал роста, обозначенный аналитиком, XRP может стать привлекательным активом для долгосрочных инвестиций. Однако важно помнить о волатильности крипторынка и необходимости проведения собственного анализа перед принятием инвестиционных решений. Российские и СНГ-инвесторы могут использовать доступные криптовалютные биржи и P2P-платформы для приобретения XRP, при этом следует учитывать регуляторные особенности и риски, связанные с трансграничными операциями.