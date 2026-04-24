Криптоаналитик Crypto Patel прогнозирует значительный рост Dogecoin до $2, основываясь на долгосрочной структуре графика и фазе накопления в диапазоне $0.07-$0.09. Текущая консолидация рассматривается как подготовка к «волне 5» по теории Эллиотта.

Dogecoin: потенциал роста до $2 на фоне накопления

Известный криптоаналитик Crypto Patel представил смелый прогноз относительно будущего Dogecoin (DOGE), предсказывая рост мем-коина до отметки в $2. По его мнению, текущая ценовая динамика, несмотря на неоднократные попытки преодолеть уровень в $0.10, указывает на фазу активного накопления, которая предшествует значительному бычьему ралли. Этот вывод основан на многолетнем анализе графика DOGE, включающем применение волновой теории Эллиотта.

Согласно анализу Crypto Patel, ключевой зоной накопления для Dogecoin является диапазон между $0.07 и $0.09. Он отмечает, что DOGE уже торгуется в этих пределах, многократно тестируя их в качестве сильной поддержки. Каждое повторное касание нижней границы этого канала не приводило к пробою вниз, что свидетельствует о наличии значительных ордеров на покупку в этом ценовом диапазоне.

Волновая структура и цели роста

Аналитик использовал двухнедельный график, охватывающий всю историю Dogecoin с 2019 года до прогнозируемого пика в 2027 году. На этом графике прослеживается структура волн Эллиотта, включающая два полных рыночных цикла. Предыдущий цикл завершился на отметке $0.72334, демонстрируя впечатляющий рост на 26 834% от своей основы.

Текущая ситуация, по мнению Crypto Patel, соответствует «волне 4» – фазе консолидации, которая разворачивается внутри зоны поддержки и накопления. Эта фаза наблюдается с декабря 2024 года, когда цена DOGE достигла пика в $0.48. С тех пор ценовое движение характеризуется формированием более низких максимумов и более низких минимумов, что привело к образованию нисходящего параллельного канала на двухнедельном таймфрейме.

Особое значение зона накопления приобретает в контексте нижней границы этого нисходящего канала. Ожидается, что отскок от этой линии тренда положит начало «волне 5», которая, согласно прогнозу, приведет к ралли Dogecoin на 2767%. Это ралли должно поднять цену DOGE до отметки около $2. Crypto Patel установил последовательные ценовые ориентиры на уровнях $0.50, $1 и $2, с уровнем стоп-лосса, определенным как закрытие на более высоком таймфрейме ниже $0.048.

Важно отметить, что Dogecoin пока не находится в фазе прорыва. Даже при наличии общей бычьей структуры, дальнейшая динамика Dogecoin сильно зависит от общих рыночных условий. Ключевым моментом для начала восходящего движения является пробой и закрепление выше отметки $0.10. Этот уровень был отклонен 17 апреля, когда Dogecoin достиг $0.102. Аналогичный анализ от криптоаналитика Trader Tardigrade интерпретировал это отклонение как повторное тестирование после выхода из нисходящего треугольника на дневном таймфрейме. Для подтверждения смены тренда необходимо формирование более высокого максимума.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком мем-коинов, прогноз Crypto Patel может служить ориентиром для долгосрочных стратегий. Фаза накопления, если она подтвердится, представляет собой потенциально выгодную возможность для входа в позицию или усреднения стоимости. Однако, как и любой прогноз, он несет риски, и решение о покупке DOGE должно основываться на собственном анализе и риск-менеджменте. Важно учитывать, что мем-коины, включая Dogecoin, отличаются высокой волатильностью и подвержены влиянию новостного фона и настроений в социальных сетях.

Майнеры, особенно те, кто рассматривает возможность диверсификации своих активов или инвестирования в криптовалюты, могут обратить внимание на Dogecoin как на актив с потенциалом роста. Однако DOGE не является монетой, которую можно эффективно майнить на ASIC-оборудовании, предназначенном для Bitcoin. Майнинг Dogecoin осуществляется на алгоритме Scrypt, что требует специализированных ASIC-майнеров, отличных от SHA-256 устройств. Если вы майните Bitcoin, то для Dogecoin потребуется отдельное оборудование. Для инвесторов, уже имеющих майнинговые фермы, это означает, что прямая добыча DOGE не является вариантом, но можно рассмотреть инвестиции в монету, полученную от продажи добытых BTC или других активов.