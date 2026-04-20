Магазин
LIVE
BTC $75,656 ▼ 0.46% ETH $2,316 ▼ 0.87% BNB $627.45 ▲ 0.11% SOL $85.46 ▼ 1.09% XRP $1.4300 ▼ 0.31% TON $1.3100 ▲ 1.31%
Майнинг 1 мин

Аналитик Galaxy: Циклы биткоина становятся менее выраженными

Алекс Торн из Galaxy считает, что текущий рыночный цикл биткоина после халвинга 2024 года слабее предыдущих трёх.

#BTC
Рыночный цикл биткоина, начавшийся после халвинга 2024 года, демонстрирует меньшую активность по сравнению с тремя предыдущими периодами. Такое мнение высказал Алекс Торн, руководитель отдела исследований инвестиционной компании Galaxy.

Исторически каждый цикл биткоина характеризовался снижением волатильности и уменьшением амплитуды ценовых колебаний. Однако текущий период выделяется особенно низкими показателями, что вызывает вопросы у экспертов.

Торн отмечает, что предыдущие циклы были более выраженными и сопровождались значительными рыночными движениями. В то время как текущий цикл демонстрирует более умеренные изменения, что может быть связано с растущей зрелостью рынка криптовалют.

«Мы наблюдаем снижение активности в каждом новом цикле, что свидетельствует о постепенном переходе биткоина в более стабильную фазу», — заявил аналитик.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров снижение силы циклов биткоина может означать более предсказуемый рынок с меньшими рисками резких колебаний. Однако это также может привести к снижению потенциальной доходности от краткосрочных спекуляций.

Частые вопросы

Что произошло?
Алекс Торн из Galaxy заявил, что текущий цикл биткоина после халвинга 2024 года слабее предыдущих трёх.
Почему это важно?
Это свидетельствует о снижении рыночной активности и переходе биткоина в более стабильную фазу.
Что делать майнеру?
Майнерам стоит учитывать снижение волатильности и планировать долгосрочные стратегии добычи.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости