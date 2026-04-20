Рыночный цикл биткоина, начавшийся после халвинга 2024 года, демонстрирует меньшую активность по сравнению с тремя предыдущими периодами. Такое мнение высказал Алекс Торн, руководитель отдела исследований инвестиционной компании Galaxy.

Исторически каждый цикл биткоина характеризовался снижением волатильности и уменьшением амплитуды ценовых колебаний. Однако текущий период выделяется особенно низкими показателями, что вызывает вопросы у экспертов.

Торн отмечает, что предыдущие циклы были более выраженными и сопровождались значительными рыночными движениями. В то время как текущий цикл демонстрирует более умеренные изменения, что может быть связано с растущей зрелостью рынка криптовалют.

«Мы наблюдаем снижение активности в каждом новом цикле, что свидетельствует о постепенном переходе биткоина в более стабильную фазу», — заявил аналитик.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров снижение силы циклов биткоина может означать более предсказуемый рынок с меньшими рисками резких колебаний. Однако это также может привести к снижению потенциальной доходности от краткосрочных спекуляций.