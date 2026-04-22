Комплексный подход к регулированию криптовалют

По мнению Анны Шаповаловой, руководителя платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) Альфа-Банка, разработка законодательства о криптовалютах в России требует всестороннего подхода. Она отметила, что помимо основного закона, регулирующего сферу цифровых валют, необходимо создание обширного пакета подзаконных и смежных актов. Особое внимание, по её словам, следует уделить анализу и исправлению недочётов, возникших в процессе формирования рынка ЦФА.

Своим видением Анна Шаповалова поделилась в ходе беседы с главным редактором издания BeInCrypto Владимиром Архирейским на полях конференции «Распределенный финтех и Web3-инфраструктура России». Это мероприятие, стратегическим партнёром которого выступил BeInCrypto, стало площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития цифровых технологий в финансовом секторе страны.

Напомним, что законопроект о регулировании криптовалют был внесён в Государственную Думу 1 апреля и успешно прошёл первое чтение 21 апреля. Это событие стало важным шагом на пути к легализации и упорядочиванию крипторынка в России.

Уроки рынка ЦФА: налоговые аспекты и институциональные инвесторы

Анна Шаповалова солидарна с коллегами, выступавшими на конференции, в том, что для эффективного регулирования криптовалют критически важен учёт ошибок, допущенных при создании рынка ЦФА. Одним из ключевых проблемных моментов, по её словам, является отсутствие чёткого налогового регулирования для эмитентов цифровых финансовых активов. Эта неопределённость создаёт барьеры для развития рынка и отпугивает потенциальных участников.

Представитель Альфа-Банка подчеркнула, что регуляторы – в данном случае Минфин и Центральный банк – должны тщательно проработать налоговые последствия для всех участников рынка: как для эмитентов цифровых прав, так и для инвесторов (физических и юридических лиц), приобретающих цифровые финансовые активы и цифровые валюты. Комплексный подход к регулированию, охватывающий все аспекты, включая налогообложение, является залогом успешного формирования прозрачной и привлекательной среды для цифровых активов.

«Очень важно, чтобы регулятор — в данном случае Минфин и ЦБ — учел ошибки и очень качественно прописал налоговые последствия», — отметила Анна Шаповалова.

Для привлечения институциональных инвесторов, таких как управляющие компании, брокеры, пенсионные фонды, страховые компании и банки, на рынок цифровых активов необходимы максимально понятные и предсказуемые правила игры. Важно определить, как эти институты могут работать с цифровыми активами, на каких инфраструктурных и технических платформах, и как они должны учитывать эти операции, выступая эмитентами или инвесторами от своего имени или от имени клиентов. Только при наличии такой ясности можно ожидать притока значительных капиталов в этот сектор.

Перспективы токенизации и публичных блокчейнов

Альфа-Банк пока не готов анонсировать новые продукты в сфере цифровых активов. В настоящее время банк анализирует возможности дифференциации продуктов на корпоративном блокчейне, где уже организована работа операторов информационных систем. Также изучаются перспективы новых предложений для клиентов, которые могут быть реализованы на публичных блокчейнах.

Это означает, что банк рассматривает потенциал публичных блокчейнов для расширения аудитории инвесторов и предложения им действительно интересных продуктов. Токенизация реальных активов на публичных блокчейнах может открыть новые возможности для привлечения капитала и диверсификации инвестиционных портфелей. Однако, для реализации такого потенциала, требуется не только технологическая готовность, но и соответствующая регуляторная база, которая обеспечит безопасность и прозрачность операций.

Что это значит для российского крипторынка и майнеров?

Заявления представителя крупного российского банка подчёркивают растущее понимание сложности регулирования криптовалют и необходимость извлечения уроков из предыдущего опыта с ЦФА. Для российского крипторынка это означает, что регуляторы, вероятно, будут стремиться к более детальной и проработанной нормативной базе, что в долгосрочной перспективе может способствовать его стабильности и привлекательности для институциональных инвесторов.

Для майнеров в России и СНГ это означает, что в будущем можно ожидать более чётких правил игры, в том числе в части налогообложения и правового статуса их деятельности. Однако, до тех пор, пока эти правила не будут окончательно сформированы, сохраняется определённая неопределённость. Майнерам следует внимательно следить за развитием законодательства и быть готовыми к адаптации своих бизнес-процессов под новые требования. Особое внимание стоит уделить вопросам легализации доходов от майнинга и потенциальным налоговым обязательствам, которые могут быть введены для этой деятельности.