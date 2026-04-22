Компании Hive и Keel (ранее Bitfarms) демонстрируют значительный рост акций, активно переориентируясь с майнинга биткоина на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Hive привлекла $115 млн, а Keel продала крупный майнинговый объект, сигнализируя о новом стратегическом направлении.

Hive и Keel меняют стратегию: фокус на ИИ

Крупные игроки в сфере добычи криптовалют, компании Hive Digital Technologies и Keel (ранее известная как Bitfarms), активно пересматривают свои бизнес-модели, смещая акцент с традиционного майнинга биткоина в сторону перспективного сектора искусственного интеллекта. Эта стратегическая переориентация уже находит отражение в динамике их акций: котировки обеих компаний демонстрируют уверенный рост на фондовых рынках.

Hive Digital Technologies недавно объявила об успешном привлечении значительного объема финансирования в размере 115 миллионов долларов США. Эти средства, как ожидается, будут направлены на расширение и модернизацию вычислительных мощностей, необходимых для обслуживания растущего спроса на инфраструктуру ИИ. Параллельно с этим, компания Keel предприняла решительный шаг, продав один из своих крупных объектов для майнинга биткоина. Этот шаг подчеркивает серьезность намерений компании по диверсификации своего портфеля и инвестированию в новые технологические направления.

Причины и последствия стратегического сдвига

Переход от майнинга криптовалют к ИИ-инфраструктуре обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, рынок искусственного интеллекта переживает бурный рост, создавая огромный спрос на высокопроизводительные вычисления и специализированное оборудование, такое как графические процессоры (GPU). Компании, обладающие значительными энергетическими мощностями и опытом в управлении крупными дата-центрами, видят в этом возможность для применения своих компетенций в новой, более прибыльной нише.

Во-вторых, рентабельность майнинга биткоина подвержена значительным колебаниям из-за волатильности цены криптовалюты и постоянно растущей сложности сети. Диверсификация в сферу ИИ позволяет снизить зависимость от одного актива и открыть новые источники дохода. Инвестиции в ИИ-инфраструктуру могут обеспечить более стабильный и предсказуемый денежный поток за счет предоставления услуг по аренде вычислительных мощностей для обучения моделей машинного обучения, обработки больших данных и других ресурсоемких задач.

Влияние на рынок и перспективы

Реакция фондового рынка на эти изменения была незамедлительной и позитивной. Акции Hive Digital Technologies выросли на 10% на бирже Nasdaq, а ценные бумаги Keel (ранее Bitfarms) продемонстрировали рост на 7,6%. Это свидетельствует о доверии инвесторов к новой стратегии и потенциалу роста в секторе ИИ. Подобные прецеденты могут стать сигналом для других майнинговых компаний, особенно тех, кто владеет значительными парками GPU-майнеров или имеет доступ к дешевой электроэнергии, рассмотреть аналогичные шаги.

Для майнеров ASIC-устройств этот тренд может означать усиление конкуренции за энергетические ресурсы и потенциальное изменение ландшафта рынка. Однако для тех, кто располагает гибкими мощностями или рассматривает возможность модернизации, переход к ИИ может открыть новые возможности для монетизации своих активов и компетенций. Важно отметить, что инфраструктура для ИИ требует не только мощных GPU, но и специализированных систем охлаждения, стабильного электроснабжения и квалифицированного персонала, что делает этот переход нетривиальной задачей.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ эти события указывают на глобальный тренд диверсификации в криптоиндустрии. Хотя прямое участие в западных фондовых рынках может быть затруднено, понимание этих тенденций помогает оценить долгосрочные перспективы различных направлений. Переориентация крупных игроков на ИИ может сигнализировать о потенциальном снижении инвестиционной привлекательности чистого майнинга биткоина в будущем или, по крайней мере, о необходимости поиска новых источников дохода. Российские и СНГ-майнеры, особенно те, кто использует GPU, могут рассмотреть возможности предоставления вычислительных мощностей для локальных ИИ-проектов или перепрофилирования своих дата-центров под другие высокотехнологичные задачи.