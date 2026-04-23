Глава Blockstream опровергает новую версию происхождения Bitcoin

Генеральный директор компании Blockstream, Адам Бэк, выступил с критикой недавнего документального фильма, который выдвигает новую гипотезу о личности создателя биткоина Сатоши Накамото. Авторы фильма утверждают, что за псевдонимом Сатоши стоят два криптографа — Хэл Финни и Лен Сассаман. В серии сообщений в социальной сети X Бэк выразил свое категорическое несогласие с этой версией, назвав её «странной» и указав на многочисленные логические несоответствия и искусственно созданные аргументы.

Бэк, известный криптограф и один из пионеров в области цифровых валют, подчеркнул, что представленная в фильме теория не выдерживает тщательной проверки фактов. Он отметил, что многие доводы авторов выглядят натянутыми и не соответствуют известной хронологии событий и публичным заявлениям самих Финни и Сассамана.

Детали расследования из фильма «В поисках Сатоши»

Премьера документального фильма под названием «В поисках Сатоши» состоялась 22 апреля. В его основу легло четырехлетнее расследование, проведенное автором бестселлеров New York Times Уилльямом Коэном и частным детективом Тайлером Марони. Согласно официальному описанию проекта, фильм представляет выводы, основанные на «оригинальных репортажах и редком доступе к ключевым фигурам индустрии».

Авторы фильма предполагают, что Хэл Финни написал исходный код биткоина, а Лен Сассаман занимался разработкой технической документации к нему, в частности, девятистраничного whitepaper. В фильме также представлены интервью с известными представителями криптоиндустрии, такими как Майкл Сэйлор, Фред Эрсам, Джозеф Любин и Гэри Генслер, что, по мнению создателей, придает их расследованию дополнительный вес.

Однако, как отметил Адам Бэк, эта версия имеет серьезные изъяны. Хэл Финни, один из первых получателей биткоинов от Сатоши, скончался в августе 2014 года от осложнений бокового амиотрофического склероза. Лен Сассаман покончил жизнь самоубийством в июле 2011 года, всего через несколько месяцев после того, как Сатоши Накамото прекратил свою публичную активность. Эти трагические события, по мнению Бэка, не позволяют однозначно связать их с ролью Сатоши, особенно учитывая, что Сассаман ушел из жизни до того, как биткокоин получил широкое распространение и внимание.

Аргументы против выдвинутой гипотезы

Новые утверждения фильма вызвали активное обсуждение в криптосообществе. Адам Бэк привел несколько причин, по которым он полностью отвергает эту теорию. Ранее, еще до выхода фильма, исследователь стилометрии Флориан Кафьеро заявлял, что стиль письма Адама Бэка наиболее близок к тексту оригинального документа биткоина. Однако Кафьеро впоследствии отказался от окончательного вердикта, назвав свои результаты «неокончательными», хотя и отметил, что Финни показал «почти идентичный результат».

Сам Хэл Финни всегда отрицал свою причастность к созданию биткоина. В интервью Forbes в 2014 году он категорически опроверг теорию о том, что он является таинственным основателем криптовалюты. Это прямое отрицание от ключевой фигуры, которую фильм называет одним из создателей, является серьезным контраргументом.

Адам Бэк также указал на отсутствие убедительных доказательств, которые могли бы связать Финни и Сассамана с Сатоши Накамото. Он подчеркнул, что, несмотря на их значительный вклад в криптографию и раннее участие в развитии биткоина, нет никаких прямых свидетельств, указывающих на их совместное авторство или использование псевдонима Сатоши.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ?

Для русскоязычных майнеров и инвесторов эта новость, на первый взгляд, не несет прямых финансовых или регуляторных последствий. Однако она затрагивает фундаментальный аспект криптовалютного мира — тайну личности Сатоши Накамото. Постоянные попытки раскрыть эту тайну свидетельствуют о неугасающем интересе к истокам биткоина и его децентрализованной природе. Подобные дискуссии укрепляют мифологию вокруг BTC, что может косвенно влиять на его восприятие и, как следствие, на долгосрочную ценность. Для майнеров, особенно в РФ и СНГ, где регулирование крипторынка находится в стадии становления, понимание идеологических основ биткоина, связанных с его анонимным создателем, может быть важным для оценки перспектив отрасли. Отсутствие единого «лица» у биткоина является одним из столпов его децентрализации, что делает его устойчивым к внешнему давлению и манипуляциям. Любые попытки приписать его создание конкретным лицам, особенно если они не подтверждены, могут рассматриваться как попытка подорвать этот фундаментальный принцип.