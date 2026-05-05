a16z Crypto привлекла $2,2 млрд на пятый фонд: что это значит для рынка

Криптофонд a16z Crypto собрал $2,2 млрд для пятого фонда, что по курсу ЦБ РФ составляет около 200 млрд рублей. Это крупнейшее привлечение средств за последние два года, несмотря на общее замедление инвестиций в криптоиндустрию.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что крипторынок переживает спад из-за регуляторного давления и снижения цен на активы. Однако a16z Crypto демонстрирует обратное: инвесторы продолжают вкладывать значительные суммы в блокчейн-технологии.

Реальные данные

Новый фонд будет сосредоточен на трёх ключевых направлениях: стейблкоины, ончейн-финансы (DeFi) и улучшение регуляторной среды. В рамках реорганизации CTO компании Эдди Лазарин стал генеральным партнёром.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основными бенефициарами станут стартапы в области DeFi и стейблкоинов, которые получат доступ к крупным инвестициям. Однако традиционные финансовые институты могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны блокчейн-решений.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в среднем составляет 3-5 ₽/кВт·ч, такие инвестиции могут стимулировать развитие локальных криптопроектов. По нашим наблюдениям, это также может ускорить процесс легализации майнинга через реестр ФНС.

a16z Crypto продолжает активно инвестировать в криптоиндустрию, несмотря на текущие рыночные вызовы. Это сигнализирует о долгосрочной уверенности в потенциале блокчейн-технологий.

Частые вопросы

Какие направления будут финансироваться из нового фонда a16z Crypto?
Новый фонд будет сосредоточен на трёх ключевых направлениях: стейблкоины, ончейн-финансы (DeFi) и улучшение регуляторной среды.
Как это повлияет на российский крипторынок?
Инвестиции могут стимулировать развитие локальных криптопроектов и ускорить процесс легализации майнинга через реестр ФНС.
Сколько составил объём привлечённых средств в рублях?
Объём привлечённых средств составляет около 200 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

