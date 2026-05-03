76% американских избирателей не доверяют администрации Дональда Трампа в вопросах регулирования криптовалютного сектора. Такие данные показал опрос CoinDesk, проведённый среди 1200 респондентов в апреле 2024 года.

Что произошло

Опрос CoinDesk выявил низкий уровень доверия к администрации Трампа в вопросах регулирования криптовалют. 76% респондентов заявили, что не доверяют правительству в этой сфере. При этом 82% считают, что чиновники должны отделять свои финансовые интересы от индустрии.

Контекст и предыстория события

Администрация Трампа начала активно обсуждать регулирование криптовалютного рынка после его победы на выборах в ноябре 2024 года. Предложенные меры включают усиление контроля за криптобиржами и ужесточение налогового законодательства. Однако многие эксперты критикуют подход администрации, считая его излишне жёстким и не учитывающим специфику индустрии.

Реакция рынка

Новости о возможном ужесточении регулирования в США привели к краткосрочной коррекции на крипторынке. Капитализация рынка снизилась на 3% за последнюю неделю, а объёмы торгов на американских биржах сократились на 15%. Однако в редакции MinerWorld отмечают, что долгосрочное влияние на рынок будет минимальным, так как большая часть активности уже переместилась в Азию и Европу.

Что это значит для российских майнеров и инвестоов

Для российских майнеров и инвесторов ситуация в США может открыть новые возможности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение активности на американском рынке может привести к перетоку капитала в другие юрисдикции, включая Россию. Это особенно актуально для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет в среднем 3-5 ₽.

Несмотря на скептицизм американских избирателей, администрация Трампа продолжает продвигать свои инициативы в области регулирования криптовалют. Однако их реализация может столкнуться с серьёзным сопротивлением как со стороны индустрии, так и со стороны избирателей.