Дубайская полиция задержала 275 человек, тайские власти — одного подозреваемого в рамках международной операции против криптомошенников.

Коротко: международная операция против криптомошенников завершилась арестами 276 человек. Дубайская полиция задержала 275 подозреваемых, тайские власти — одного.

Операция направлена против схемы «выращивания свиней» (pig butchering), где мошенники втираются в доверие жертв и предлагают инвестировать в криптовалюты.

Общий ущерб от таких схем оценивается в миллиарды долларов.

ФБР координировало операцию совместно с полицией Дубая и Таиланда.

Развёрнуто по фактам

Схема «выращивания свиней» (pig butchering) получила название из-за аналогии с откормом животных перед забоем. Мошенники сначала устанавливают доверительные отношения с жертвой через социальные сети или мессенджеры, затем предлагают инвестировать в криптовалюты через поддельные платформы. После внесения средств доступ к аккаунту блокируется, а деньги выводятся.

Операция началась в марте 2024 года после жалоб тысяч пострадавших по всему миру. ФБР предоставило данные о подозреваемых, а местные правоохранительные органы провели аресты. В Дубае задержаны 275 человек, в Таиланде — один.

Что говорят данные

По данным Chainalysis, в 2023 году через схемы «выращивания свиней» было украдено более $1,7 млрд. Средний ущерб на одну жертву составляет $50-100 тыс. Большинство мошенников базируются в Юго-Восточной Азии, используя местные криптобиржи для отмывания средств.

Прогноз и риски

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные схемы будут развиваться, пока сохраняется высокий спрос на криптоинвестиции. Основной риск для пользователей — отсутствие регулирования в большинстве стран, включая Россию, где подобные случаи фиксируются, но редко расследуются.

Чем это обернётся для российских игроков

В России схема «выращивания свиней» также набирает обороты. По данным ФНС, за последний год зафиксировано более 200 случаев мошенничества с криптовалютами на сумму около 1 млрд рублей (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1). Большинство жертв — жители крупных городов с высоким уровнем дохода.

Российские майнеры и инвесторы должны быть особенно осторожны при общении в социальных сетях и использовании незнакомых платформ. В случае подозрений рекомендуется обращаться в правоохранительные органы, хотя эффективность таких обращений в России пока остаётся низкой.